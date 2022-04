Rajasthan, Karauli, stone-pelting: राजस्थान के करौली शहर में आज शनिवार की शाम एक ‘शोभा यात्रा’ (बाइक रैली) के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया. करौली में बाजार से एक बाइक रैली निकल रही थी, जिस दौरान उसपर पथराव हुआ है, आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं. दो दर्जन के लगभग लोग घायल हुए हैं. एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है जिसे जयपुर रेफर किया गया है.Also Read - Dr. Archana Sharma Suicide Case: चार दिन से चला आ रहा आंदोलन स्थगित, डॉक्टरों और सरकार के बीच बनी सहमति

ताजा जानकारी के मुताबिक, करौली में कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिन पर काबू पाया जा रहा है. Also Read - अलवर में होगा इनवेस्ट समिट का आयोजन, 9 हजार करोड़ के एमओयू होने की संभावना, हजारों को मिलेगा रोजगार

आईजीपी – कानून और व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय, जयपुर हवा सिंह घूमरिया के मुताबकि, आज ‘हिंदू नववर्ष’ के लिए बाइक रैली के दौरान पथराव हुआ. करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं. आईजी भरतपुर करौली पहुंचे हैं. लगभग 600 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सौंपा गया था. Also Read - साध्वी ऋतंभरा बोलीं- राम मंदिर आंदोलन पर भी बने फिल्म ताकि लोगों को पता लगे सच्चाई

घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने तनाव की स्थिति को देखते हुए आज 2 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से 4 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक धारा 144 लागू कर दिया है और इंटरनेट भी बंद कर दिया. सीएम अशोक गहलोत ने घटना की जानकारी ली है और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

ताजा अपड़ेट के मुताबिक, आईजीपी ने बताया कि करौली में शत-प्रतिशत कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, निर्देश है कि उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाए. पुलिस मुख्यालय से एडीजी और डीआईजी भेजे गए हैं. बड़ी संख्या में डिप्‍टी एसपी भी भेजे गए हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिन पर काबू पाया जा रहा है:

Rajasthan | Section 144 imposed in Karauli from 6:30pm today, April 2, to 12am on April 4, in connection with a case of stone-pelting at a ‘Shobha Yatra’ (bike rally) in the city. Internet to also be shut on April 2 & 3 (till midnight): Karauli DM Rajendra Singh Shekhawat

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 2, 2022