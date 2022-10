जयपुर: राजस्थान में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सेनाभवन में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी का कर्मी गिरफ्तार किया गया है. पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों के लिए जासूसी करने के संदेह में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नई दिल्ली स्थित सेना भवन में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी रवि प्रकाश मीणा को गिरफ्तार किया गया.मीणा को एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने ‘हनी ट्रैप’ में फंसाया, जिसके बाद वह सेना से संबंधित गोपनीय और सामरिक जानकारी महिला एजेंट से साझा कर रहा था.Also Read - पाकिस्तान के गृहमंत्री मुश्किल में, अदालत में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ

पुलिस महानिदेशक (खुफिया) उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी मीणा की गतिविधियां संदिग्ध पाये जाने पर सीआईडी इंटेलीजेंस, सैन्य खुफिया, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो एवं सुरक्षा से जुड़ी अन्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की गई. Also Read - Indian Army Religious Teacher Recruitment 2022: इंडियन आर्मी में धार्मिक शिक्षकों की वैकेंसी, यहां पढें डिटेल्स

RP Meena, a resident of Karauli posted as MTS in Delhi’s Sena Bhawan, arrested for sharing confidential info with a female Pak agent after being honey-trapped by her. He sent confidential documents related to Army through social media to her & received money: Rajasthan Police pic.twitter.com/hh1vwhDMgd

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 8, 2022