Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा शहर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले 12 किलोग्राम विस्फोटक और अन्य सामग्री जब्त की है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति- जुबैर, अल्तमास और सैफुल, अल सूफा संगठन से जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश में रतलाम और देवास के पास से ऑपरेटस होता है. उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट वाली बोलेरो कार में जा रहे थे. कहा जा रहा है कि वे रतलाम (मध्य प्रदेश) से विस्फोटक सामग्री लेकर जयपुर जा रहे थे. इस संबंध में निम्बाहेड़ा के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.Also Read - Rajasthan: महिला डॉक्‍टर सुसाइड केस में BJP प्रदेश सचिव अरेस्‍ट, ट्वीट कर खुद को बेगुनाह बताया

In the investigation it was found that they are associated with 'Al Safa' organisation. They have a previous record of murder & other crimal offences. The explosives were to be delivered to a person near Jaipur. We are investigating the matter: Preeti Jain, SP Chittorgarh pic.twitter.com/I2IgpLlsax

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 31, 2022