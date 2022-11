Rajasthan: उदयपुर में एक परिवार के 6 सदस्य संदिग्ध हालत में मृत मिले, जांच जारी

Rajasthan: राजस्थान में उदयपुर के गोकुंडा इलाके में आज सोमवार को एक ही परिवार के छह सदस्य मृत मिले हैं. पुलिस ने संदिग्ध मौतों के मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू की है. घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड और मोबाइल जांच इकाई को बुलाया है. अभी मामले की जांच चल रही है. प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि घर के प्रमुख ने पहले बच्चों और पत्नी की हत्या की है और फिर सुसाइड कर ली है.

गांव के सरपंच गमेती ने कहा कि आज सुबह मैं पंचायत में आया तो मुझे पता चला कि गोकुंडा इलाके में एक घटना हुई है. घर के अंदर एक परिवार के सभी छह सदस्य मृत पाए गए हैं. पुलिस को सूचित किया गया और जांच शुरू की गई है.

उदयपुर के एएसपी ग्रामीण कुंदन कावरिया ने कहा, एक घर के अंदर पति, पत्नी और 4 बच्चे मृत पाए गए हैं. हमने घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड और मोबाइल जांच इकाई को बुलाया है. हमने साक्ष्य भी एकत्र किए और महिला के सिर पर चोट का निशान पाया, मौत का कारण स्पष्ट करने के लिए मेडिकल जांच कराई जा रही है.