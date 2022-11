डेरा अनुयायी मर्डर: पंजाब-राजस्थान की पुलिस ने जयपुर में एनकाउंटर के बाद छठा आरोपी अरेस्ट किया

चंडीगढ़/जयपुर: डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या में शामिल संदिग्ध शूटर को जयपुर में पंजाब और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान हुई मामूली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

पंजाब पुलिस के गैंगस्टर-रोधी कार्यबल के प्रमुख प्रमोद बान ने कहा कि मुठभेड़ में घायल आरोपी की पहचान रमजान खान उर्फ राज हुड्डा के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि आरोपी के पैर में गोली लगी है.

वहीं, जयपुर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) अवनीश शर्मा ने बताया, हुड्डा दो अन्य लोगों के साथ यहां एक फ्लैट में छिपा हुआ था. पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर फ्लैट पर छापा मारा गया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी. जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया.