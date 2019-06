नई दिल्‍ली: राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में एक पैसेंजर प्‍लेन हादसे का शिकार होते बाल-बाल बचा. इस यात्री विमान में 189 यात्री सवार थे. वीडियो में दिख ये विमान स्‍पाइस जेट एसजी 58 फ्लाइट है. इसमें दुबई से जयपुर के लिए 189 यात्री सवार थे.

स्‍पाइस जेट की एसजी 58 विमान का जयपुर में लैंडिंग के पहले एक टायर फट गया था. विमान का टायर फटने की सूचना पायलट ने जयपुर एटीसी को दी. इसके बाद प्‍लेन इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का फैसला लिया गया.

#WATCH: SpiceJet Dubai-Jaipur SG 58 flight with 189 passengers onboard made an emergency landing at Jaipur airport at 9:03 am today after one of the tires of the aircraft burst. Passengers safely evacuated. #Rajasthan pic.twitter.com/f7rjEAQt7M

