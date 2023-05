राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए, हमारे पास अब भी 6 महीने हैं : सचिन पायलट

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन है. इस बीच सचिन पायलट ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है. उन्होंने कहा, राज्य सरकार सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा, अब भी हमारे पास 6 महीने का समय है. पूर्व मुख्यमंत्री का इशारा था कि विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने बचे हैं और सरकार को पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए ‘कथित’ भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए.

चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस की एकता के प्रश्न सचिन पायलट ने कहा, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए हैं. उन्होंने कहा, मेरी किसी से किसी तरह की व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है. गौरतलब है कि सचिन पायलट लंबे समय से राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं.