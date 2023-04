राजस्थान के भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में भीमराव आंबेडकर और महाराजा सूरजमल की प्रतिमाएं लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार देर रात हिंसा में तब्दील हो गया. अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और भरतपुर-नदबई राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया. अधिकारियों के अनुसार, घटना नदबई के बेलारा गांव की है, जहां बेलारा चौराहे पर 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के मौके पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है, लेकिन जाट समाज इस स्थान पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाना चाहता है.

भरतपुर के संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने नदबई कस्बे के कुम्हेर चौराहा, बेलारा चौराहा और नगर चौराहा पर भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल, भीम राव आंबेडकर और भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय क‍िया था, लेक‍िन नौ अप्रैल को जाट समाज के लोगों ने प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने गांव के मुख्य स्थान बेलारा चौराहा पर आंबेडकर की जगह सूरजमल की प्रतिमा लगाने की मांग की.