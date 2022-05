Rajasthan, Jodhpur, stone-pelting: राजस्‍थान में इस समय जहां जोधपुर, करौली समेत कुछ अन्‍य जगहों पर साम्‍प्रदायिक तनाव बना हुआ है. इस बीच जोधपुर में एक बार फिर पत्‍थरबाजी की घटना सामने आई है. लेकिन यह मामला एक शख्‍स के लड़की के भगा लेने से जुड़ा है. यह घटना जोधपुर की सांसी बस्‍ती में हुई थी.Also Read - बंजारों की बस्ती बसाकर भूल गई सरकार: न पानी की सुविधा, सड़क पर भी कर लिया दबंगों ने कब्जा, कहां जाएं ये परिवार ?

जोधपुर के एसीपी मांगीलाल राठोड़ ने बताया. एक शख्‍स को एक लड़की को भागाकर ले गया था. पिछले 2 दिनों से दो परिवारों के बीच तनाव चल रहा था. दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया. मौके पर अब शांति है.

Rajasthan | An incident of stone-pelting was reported in Jodhpur’s Sansi Basti

A young man had run away with a girl, there was tension between the families for last 2 days. Both groups pelted stones at each other.There’s peace at the spot now: Mangilal Rathod, ACP Jodhpur Police pic.twitter.com/La8QBWdV7N

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 12, 2022