नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी कोरोना महामारी के बीच देश में टिड्डियों के लगातार आक्रमण सामने आ रहे हैं, इसके दो वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो राजस्‍थान की राजधानी जयपुर से सामने आया है तो दूसरा वीडियो मध्‍य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले का है, जहां तक टिड्डी दल पहुंच चुके हैं. Also Read - ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर्स, लिखा- 'गुमशुदा जन सेवक की तलाश...'

राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप अभी भी जारी है. कल देर रात जयपुर के ग्रामीण इलाके में टिड्डियों ने दस्तक दी और आज सोमवार को सुबह जयपुर शहर के कई इलाकों से गुजरती हुई दौसा की तरफ निकल गई. वहीं मध्‍य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी टिड्डियों के दल पहुंच गए. Also Read - इंदौर में कोरोनावायरस : रेड जोन इंदौर में संक्रमितों की संख्या 3,000 के पार, अब तक 114 मरीजों की मौत

बता दें कि राजस्‍थान में करीब तीन दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू हो गए हैं. टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी राजस्‍थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था. बीते दिनों टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में घुस आए थे. Also Read - एमपी में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 280 के पार, कुल संक्रमितों की संख्‍या 6400 के करीब

यूएन ने किया था आगाह

गौरतलब है कि हाल हीं में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने आगाह किया कि आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मरुस्थलीय टिड्डियों का दल अगले महीने पूर्वी अफ्रीका से भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है और उनके साथ अन्य कीड़ों के झुंड भी आ सकते है.

सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट, एक वर्ग किमी में 8 करोड़ टिड्डी हो सकतीं हैं

मरुस्थलीय टिड्डी को दुनिया में सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है और एक वर्ग किलोमीटर में फैले एक झुंड में आठ करोड़ तक टिड्डी हो सकती हैं.

#WATCH Madhya Pradesh: Swarms of locusts seen at a village in Chhatarpur district. pic.twitter.com/jcfnlGTuR2

— ANI (@ANI) May 25, 2020