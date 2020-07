जयपुर: कांग्रेस ने राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना वायरस व चीन की चुनौतियों से निपटने के बजाय केवल ”सत्ता लूटने का काम कर रही हैं”. वहीं, कांग्रेस ने सचिन पायलट खेमें के दो विधायक को पार्टी की सदस्‍यता से निलंबित कर दिया है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी की मांग की है. Also Read - Sachin Pilot May Return in Congress: वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं सचिन पायलट! इस दिग्गज कांग्रेसी से की लंबी बात

कांग्रेस प्रवक्‍ता ने कहा, हमारी मांग है प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए और पूरी जांच हो. Also Read - राजस्‍थान में ऑडियो-वीडियो वार, 7वीं बार बने कांग्रेस विधायक ने सीएम के OSD पर लगाया ये आरोप

कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ”कल शाम और आज तक जो टेप सामने आए हैं, उनसे साफ है कि भाजपा द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है. ये साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाए भाजपा और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है.

Congress has suspended MLAs Bhanwar Lal Sharma and Vishvendra Singh from primary membership of the party. The party has also issued show cause notices to them: Congress leader Randeep Surjewala https://t.co/lG4exVa14t

