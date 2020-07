जयपुर/ नई दिल्‍ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाना साधने के बाद बागी हुए सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. सचिन पायलट ने कहा, मैं दुखी हूं, लेकिन आश्‍चर्य नहीं कि अंत में इस तरह के निराधार, अफ़सोसनाक आरोपों को मेरे खिलाफ लगाया जा रहा है. Also Read - हमें पता था कि सचिन पायलट नकारा-निकम्मा हैं, कांग्रेस सरकार गिराने को कॉर्पोरेट घरानों से हुई फंडिंग: अशोक गहलोत

सचिन पायलट ने कहा, यह पूरी तरह से मुझे बदनाम करने और राजस्थान के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस के सदस्य और विधायक के रूप में उठाई गई वैध चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है. इस प्रयास का उद्देश्य मुझे बदनाम करना और मेरी विश्वसनीयता पर हमला करना है. मुख्य मुद्दे को संबोधित करने से बचने के लिए एक नैरेटिव गढ़कर दूसरी दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है. Also Read - गजेंद्र‍ सिंह शेखावत को SOG का नोटिस, केंद्रीय मंत्री ने पूछा- किसने रिकॉर्ड किया ऑडियो?

राजस्थान कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह के आरोप कि पायलट ने उन्‍हें राज्‍यसभा में वोट करने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी. इस पर एएनआई से सचिन पायलट ने यह बात कही. Also Read - RBSE Rajasthan 10th, 12th Arts Result 2020: बोर्ड इस सप्ताह जारी करेगा 10वीं, 12वीं के रिजल्ट, इस मामले में बोर्ड ने मारी बाजी

I’m saddened but not surprised to be at receiving end of such baseless, vexatious allegations being levelled against me: Sachin Pilot (in file pic) to ANI on Rajasthan Congress MLA Giriraj Singh’s allegation that Pilot offered him Rs 35 crores to cross vote in Rajya Sabha polls pic.twitter.com/3pMA1Rqeoe

