Corona Virus New Strain: ब्रिटेन (Britain) में सामने आए नए कोरोना स्ट्रेन (Corona Virus New Strain) ने राजस्थान सरकार को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 800 से अधिक ब्रिटिश पर्यटकों ने राज्य के 28 जिलों में प्रवेश किया है. उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा 333 ब्रिटिश जयपुर आए हैं. इसके बाद जोधपुर (73), अजमेर (70), अलवर (48), उदयपुर (43), कोटा (39), झुंझुनू (24), गंगानगर (38), राजसमंद (35) और कई अन्य हैं. Also Read - Corona Virus in India: देश में 24 घंटे में कोरोना के 23 हज़ार से कम मामले, 251 लोगों की मौत

राजस्थान वायरस वाले पर्यटकों का शिकार रहा है. राजस्थान में पहला कोविड मामला एक इतालवी पर्यटक का था, जो उस समय भारत के दौरे पर आया था जब उसका देश महामारी की चपेट में था. यह पहला मामला 2 मार्च को रिपोर्ट किया गया था, जब 69 वर्षीय इतालवी पर्यटक जो 23 पर्यटकों के समूह का हिस्सा था, जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला था. Also Read - Video: Rajasthan के सीएम गहलोत बोले- BJP एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, लेकिन...

जयपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा ने कहा, “इन ब्रिटिश पर्यटकों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम शुरू हो गया है. हम उन सभी लोगों की निगरानी कर रहे हैं जो ब्रिटेन से आए हैं. तीन-चार दिनों में, हम ब्रिटेन के हर एक पर्यटक तक पहुंच जाएंगे, जिन्होंने गुलाबी नगरी जयपुर में प्रवेश किया था.” अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) रविप्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टरों को विवरण भेज दिया है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे पर्यटकों का आइसोलेशन और परीक्षण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से सर्तक और सक्रिय है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है. Also Read - हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में, सचिव और सुरक्षा अधिकारी भी संक्रमित

सभी सीएमएचओ को रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने और ब्रिटिश पर्यटकों को ट्रैक कर सर्वे करने का निर्देश दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि इस विचार का मकसद उन्हें जल्द से जल्द क्वारंटीन करना है. 10 महीनों में, राज्य में कोविड मामलों की संख्या 3,03,732 तक पहुंच गई है. शुक्रवार तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,657 थी. राज्य में सक्रिय मामले 11,700 हैं जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,89,375 है.