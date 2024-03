सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी! 3 शावकों के साथ नजर आई बाघिन। देखें तस्वीरें

Rajasthan News: कूनो नेशनल पार्क के बाद अब राजस्थान के अलवर में मौजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक गुडन्यूज़ सामने आई है. दरअसल, यहां के जंगल में पेड़ों पर जंगली जीवों की ट्रैकिंग के लिए लगाए गए कैमरे में बाघिन अपने तीन शावकों के साथ नजर आई है. जानकारी के अनुसार, सरिस्का टाइगर रिजर्व की तालवृक्ष रेंज में बाघिन एसटी-12 (Tigress ST 12) ने तीन शावकों को जन्म दिया है. बता दें इस बाघिन ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है. इस खुशखबरी से वन विभाग की टीम में खुशी का माहौल है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी ने बताया कि इस बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए गए थे, जिसमें बाघिन 3 शावकों के साथ नजर आई. अधिकारी ने आगे बताया कि शावक लगभग 3 माह के है…जो अपनी मां के साथ विचरण करते नजर आ रहे हैं. बाघिन एसटी-12 की उम्र लगभग 10 वर्ष है, यह बाघिन एसटी-10 की बेटी है.

इस संबंध में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, सरिस्का टाइगर रिजर्व से रोमांचक खबर आ रही है. बाघिन एसटी 12 को तालवृक्ष रेंज में 3 नए शावकों के साथ कैमरे में कैद किया गया है. इससे सरिस्का में वयस्क बाघों की संख्या 25 और शावकों की संख्या 8 हो गई है. मैं सर्वश्रेष्ठ राजस्थान राज्य में समृद्ध वन्य जीवन की कामना करता हूं.

Exciting news coming from Sariska Tiger Reserve!

Tigress ST 12 has been camera trapped with 3 new cubs in Talvriksh Range.

This takes the number of adult tigers to 25 and cubs to 8 in Sariska. My best wishes for a flourishing wildlife in the state of Rajasthan. pic.twitter.com/TV9p3AcCv0

— Bhupender Yadav (मोदी का परिवार) (@byadavbjp) March 13, 2024