जयपुर: देशव्‍यापी कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से दो लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है. इस बीच 47 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4035 हो गई है. Also Read - Coronavirus In MP Update: मप्र में 11 जिले कोरोना से अछूते, जानें अन्य जिलों के आंकड़े

इस बीच राज्य में मंगलवार सुबह 9 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए, जिनमें जयपुर में आठ, उदयपुर में 32, कोटा में तीन व अजमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ व सीकर में एक-एक नया मामला शामिल है. Also Read - IPL 2020 रद्द होने से BCCI को होगा 4,000 करोड़ का नुकसान

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जालौर जिले में 45 साल के एक व्यक्ति और बीकानेर जिले में 37 साल की एक महिला की मौत हो गई. दोनों संक्रमित पाए गए थे. इससे राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 115 हो गई है. Also Read - अली फज़ल ने बताया- कैसा होगा कोरोना काल के बाद का वक़्त, महामारी के बाद कैसे बनेगी फिल्म

47 new COVID19 positive cases, 2 deaths reported in Rajasthan today; the total number of positive cases in the state is now 4035: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/ThNHjUKy1Y

— ANI (@ANI) May 12, 2020