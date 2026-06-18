Udaipur Viral Video: 70 मीटर ऊंची जिप लाइन पर 8 मिनट तक लटके रहे टूरिस्ट, उदयपुर में दिखा खौफनाक सीन | देखिए

Udaipur Viral Video: राजस्थान के उदयपुर में एक एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान बड़ा हादसा होते-होते रह गया. अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी-बारिश के बीच कुछ टूरिस्ट 70 मीटर ऊंची जिप लाइन पर करीब 8 मिनट तक हवा में लटके रहे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई एक पल के लिए सहम गया. घटना उदयपुर के दूध तलाई पर्यटन स्थल की बताई जा रही है. यहां 630 मीटर लंबी और 70 मीटर ऊंची जिप लाइन चलाई जाती है. यहीं पर बड़ा हादसा होते-होते रह गया.
दूध तलाई पर्यटन स्थल पर रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट एडवेंचर का आनंद लेने आते हैं. बीते बुधवार यानी 17-06-2026 को मौसम ने अचानक करवट ली. फिर क्या था तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. इसके बावजूद जिप लाइन ऑपरेशन जारी रखा गया. इसी दौरान जब कुछ टूरिस्ट जिप लाइन पर थे, तभी तेज हवा के दबाव के कारण वे बीच रास्ते में ही फंस गए और आगे नहीं बढ़ पाए. इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो भी बना लिया. टूरिस्ट काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे.
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बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के बीच जिप लाइन पर फंसे दोनों पर्यटक करीब 8 मिनट तक हवा में लटके रहे, और मदद के लिए चिल्लाते रहे. नीचे मौजूद लोग यह खौफनाक दृश्य देखकर घबरा गए. मौके पर फिर भीड़ भी जमा हो गई. बाद में सूचना पर रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया. सुरक्षित नीचे आने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली. उदयपुर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर यूजर्स खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.