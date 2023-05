झुंझुनू में खाई में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के झुंझुनू जिले में सोमवार (28 मई) की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, इसमें एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खाई में गिरने से छह महिलाओं और दो नाबालिगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

झुंझुनू पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग पहाड़ी की चोटी पर स्थित मनसा माता मंदिर से लौट रहे थे. इस दौरान चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वह खंभे से टकराकर खाई में गिर गई. इस हादसे में छह महिलाओं और दो नाबालिगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हो गए.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया, ‘राजस्थान के झुंझुनू में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजनों को दी जाएगी. घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे.’