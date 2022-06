राजस्थान के उदयुपर में दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा. मालूम हो कि कन्हैया लाल की हत्या के इन दोनों आरोपियों को आज जिला सेशन अदालत में पेश किया गया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की.Also Read - कन्हैयालाल के परिवार से मिले CM अशोक गहलोत, 50 लाख रुपए का चेक सौंपा, कहा- हत्या से सभी दुखी, न्याय मिलेगा

गौरतलब है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की दर्जी की दुकान थी. कन्हैया ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. जिसके बाद से वह धर्म विशेष के लोगों के निशाने पर आ गया. कन्हैया को इस दौरान जान से मारने की धमकी मिली. कन्हैया ने इस धमकी की सूचना पुलिस को दी. हालांकि बाद में समाज के लोगों के हस्तक्षेप के बाद कन्हैया लाल का समझौता हो गया और उन्होंने कानून कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई. इस बीच कन्हैया की दुकान बंद थी. मंगलवार को कन्हैया ने जैसे ही दुकान खोली, तो आरोपी रिजाय अख्तरी और गौस मोहम्मद कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे और कन्हैया की धारदार हथियार से हत्या कर दी. Also Read - Udaipur Murder: भाजपा और व्यापारिक संगठनों ने राजस्थान बंद का किया आह्वान, उदयपुर में कर्फ्यू बढ़ा, इंटरनेट बैन

#UPDATE | Udaipur beheading: Accused Riyaz Akhtari and Ghouse Mohammad sent to judicial custody till 13th July. https://t.co/sHB3Gqg9lf

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 30, 2022