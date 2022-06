Udaipur Killing LIVE Updates: उदयपुर में मंगलवार को दिनदहाड़े कन्हैयालाल नामक एक टेलर की हत्या कर दी गई जिसके बाद पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है. पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है. राज्य के उदयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है. उदयपुर में लोगों की पूरी रात तनाव में गुजरी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे अपील की है-सब मिलकर ऐसे वक्त में शांति से रहें और तनाव का माहौल ना बनने दें. जो लोग दोषी जो हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा.Also Read - Udaipur Tailor Kanhaiya Murder: NIA करेगी टेलर कन्हैया तेली के मर्डर की जांच, हत्या के बाद प्रदेशभर में तनाव

उदयपुर में मंगलवार की दोपहर के बाद दो लोगों ने धारदार हथियार से एक दर्जी, कन्हैयालाल की हत्या कर दी और उसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर जारी करते हुए कहा कि वे ‘‘इस्लाम के अपमान’’ का बदला ले रहे हैं. इसके बाद उदयपुर के धानमंडी थाने के एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) भंवर लाल को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. Also Read - Curfew in Udaipur: उदयपुर में टेलर कन्हैया की हत्या के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा बंद और किन्हें मिलेगी छूट ?

#WATCH | Rajasthan: Morning visuals from Udaipur where Sec 144 has been imposed in view of killing of one Kanhaiya Lal y’day

In order to maintain law & order, internet services were suspended for 24 hours across the state & Sec 144 imposed in all districts for the next one month pic.twitter.com/sEx2x47aXh

