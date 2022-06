Udaipur Murder Case LIVE Updates: उदयपुर में मंगलवार को दिनदहाड़े दो लोगों ने कन्हैयालाल नामक एक दर्जी की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है. पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दिया गया है. राज्य के उदयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है. उदयपुर में लोगों की पूरी रात तनाव में गुजरी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे अपील की है-सब मिलकर ऐसे वक्त में शांति से रहें और तनाव का माहौल ना बनने दें. जो लोग दोषी जो हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा.Also Read - Udaipur Kanhaiyalal Murder Case: पाकिस्तान से जुड़ा हत्या का कनेक्शन, गृह मंत्रालय सख्त, NIA को सौंपी जांच

बता दें कि उदयपुर में मंगलवार की दोपहर दो लोगों ने धारदार हथियार से एक दर्जी, कन्हैयालाल की हत्या कर दी और उसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर जारी करते हुए कहा कि वे ‘‘इस्लाम के अपमान’’ का बदला ले रहे हैं. इसके बाद उदयपुर के धानमंडी थाने के एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) भंवर लाल को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. Also Read - आप पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं... उदयपुर मामले पर Irfan Pathan का ट्वीट

#WATCH | Rajasthan: Mortal remains of Kanhaiya Lal, who was killed yesterday by two men in Udaipur’s Maldas street area, reach his native place in Udaipur pic.twitter.com/O7YYph9YK6

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 29, 2022