राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur Murder) में मंगलवार को एक शख्स की दिन दहाड़े की गई हत्या के बाद तनाव का माहौल है. जिले में एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद (Internet Services Suspended) कर दिया गया है. हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot On Udaipur Murder) ने शांति बनाए रखने की अपील की है. घटना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि उदयपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी गई हैं. साथ ही ADG जंगी श्रीनिवास राव और दिनेश एमएन उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि आरएसी की टुकड़ियों को मौके पर भेज दिया गया है. हत्या के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है.Also Read - राजस्थान में कन्हैया टेलर की हत्या पर भाजपा हमलावर, कहा- हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं, गहलोत बोले- शांति बनाए रखें, तनाव बहुत है

Rajasthan | Internet services temporarily suspended for the next 24 hours in Udaipur district, following the incident of murder of a man in the city. pic.twitter.com/7MAjZYKB1y

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2022