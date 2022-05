राजस्थान के जोधपुर में हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया. जोधपुर में हुए विवाद को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर की घटना एक सोची-समझी साजिश है. शेखावत ने मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगे. जोधपुर से सांसद ने कहा कि सरकार की तुष्टिकरण नीति ने ये माहौल बिगाड़ने का काम किया है. शेखावत ने इस मामले प्रशासन और सरकार की भूमिका की जांच की भी मांग की.Also Read - जोधपुर के जालोरी गेट पहुंचे गजेन्द्र शेखावत, पथराव के विरोध में धरने पर बैठे | Watch Video

शेखावत ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जोधपुर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह की नमाज के बाद कारों को तोड़ा गया, घरों पर पत्थर फेंके गए और महिलाओं की लज्जा भंग करने के कोशिश की गई. शेखावत ने मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए पहले से किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाए. Also Read - Jodhpur violence: धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पुलिसकर्मी समेत कई घायल | Watch Video

We have warned the Administration that if no action is taken in this incident, then, we will hold a massive protest at Jalori Gate in Jodhpur: Union minister & Jodhpur MP Gajendra S Shekhawat on Jodhpur clashes pic.twitter.com/Cyn71h5soS

— ANI (@ANI) May 3, 2022