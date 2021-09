Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीखे चुटीले अंदाज में टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि विधायक खुश नहीं थे क्योंकि वे मंत्री नहीं बन सके, मंत्री नाखुश थे क्योंकि उन्हें अच्छे विभाग नहीं मिले, अच्छे विभाग वाले दुखी थे क्योंकि वे सीएम नहीं बन सके और सीएम चिंतित हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि कैसे लंबे समय तक वे सीएम बने रहेंगे. बने रहेंगै या नहीं.Also Read - Karnataka News: भाजपा विधायक श्रीमंत पाटिल के बयान से गरमाई सियासत, सिद्धारमैया ने कहा-भाजपा ने करोड़ों रुपये दिए

आगे गडकरी ने एक कविता सुनाई और कहा"कवि शरद जोशी ने एक बार लिखा था कि जो लोग राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं थे उन्हें दिल्ली भेजा गया था और जो दिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं थे उन्हें राज्यपाल बनाया गया था, जिन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था उन्हें राजदूत बनाया गया था। ऐसा हर राजनीतिक दल में होता है."

#WATCH | MLAs weren’t happy as they couldn’t become ministers, ministers were unhappy as they couldn’t get good depts, those with good depts were unhappy as they couldn’t become CM&CM is worried as he/she doesn’t know for how long they’ll continue: Union Min Nitin Gadkari (13.09) pic.twitter.com/83IfiqGDK4

— ANI (@ANI) September 14, 2021