Rajasthan News: सोना-चांदी, हीरा-मोती या पैसे की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन जयपुर के सरकारी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन की ही चोरी हो गई है. चोरों ने कोवैक्सीन की 32 वायल चुरा ली हैं. इसके बाद अस्पताल की तरफ से थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. एकतरफ तो पूरे देश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है तो वहीं अब अस्पतालों से वैक्सीन की चोरी ने भी परेशानी बढ़ा दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर के कांवटिया सरकारी अस्पताल कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन सेंटर तक ले जाते कोवैक्सीन की 32 वायल चोरी हो गई हैं और चोरी किसने और कब कर ली है ये पता लगाया जा रहा है. बता दें कि जयपुर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है और कई वैक्सीनेशन सेंटर पर काम बंद कर दिया गया है।.

बता दें कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की एक वायल में दस खुराकें होती हैं इस तरह से 32 वायलें चोरी होने के कारण 320 खुराकें कम हो गई हैं. अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर के कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक ने इसे लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया है.

इस मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि 12 अप्रैल को जयपुर के कांवटिया अस्पताल कोवैक्सीन की डोज आई थी, उसी दिन शाम को अस्पताल ने जब स्टॉक चेक किया तो उसमें 320 खुराकें कम निकली थीं, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया.

इसके बाद दो दिन तक अस्पताल समिति ने वैक्सीन की तलाश में जांच की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका तो अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. बता दें कि देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यहां बीते 24 घंटे में पांच हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है.