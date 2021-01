Rajasthan, Congress MLA, Gajendra Singh Shaktawat death News : राजस्‍थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का बुधवार को निधन हो गया है. वह कुछ दिन से बीमार चल रहे थे. शक्तावत पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट खेमे में शामिल थे. पार्टी सूत्रों के अनुसार शक्तावत कई दिन से बीमार थे. Also Read - Rajasthan Nikay Chunav 2021 Updates: राजस्थान में पार्षद बनने के लिए 9930 उम्मीदवार मैदान में, जानें कब होनी है वोटिंग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायक के निधन पर शोक जताया है. Also Read - राहुल गांधी ने कहा- अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कैसे बसा लिए गाँव, पीएम मोदी जवाब दें

बता दें कि राज्य में अब तक चार विधायकों का असमायिक निधन हो चुका है, जिनमें कांग्रेस के तीन व भाजपा के एक विधायक शामिल हैं. शक्तावत पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले पायलट खेमे में शामिल थे. Also Read - CBI ने छत्तीसगढ़ का सेक्स सीडी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की, CM भूपेश बघेल हैं आरोपी

गहलोत ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, ”कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं. काफी समय से वे बीमार थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले 15 दिन से मैं परिवारजन और डॉक्टरों के संपर्क में था.” गहलोत ने शोक संतप्त परिजनों को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की.

पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट ने शक्तावत को हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहने वाले विनम्र प्रतिनिधि के रूप में याद कर शोक जताया.

I am deeply saddened by the devastating news of the passing away of my colleague & MLA Shri Gajendra Singh Shaktawat ji. He was a humble and a kind soul, always dedicated towards the development of his constituency. My heartfelt condolences to his family.

— Sachin Pilot (@SachinPilot) January 20, 2021