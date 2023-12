Hindi Rajasthan

Vasundhara Rajes Power Show Amid Cm Race In Rajasthan 25 Newly Mlas Met At Her Residence

Rajasthan में CM की रेस के बीच क्या वसुंधरा राजे ने किया शक्ति प्रदर्शन, 25 विधायक आवास पर मिले

राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा आलाकमान कवायद कर रहा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की

फाइल फोटो

Rajasthan, Vasundhara Raje, CM, MLAs: जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में नए मुख्यमंत्री को (Rajasthan`s CM) लेकर चल रही अटकलों कि राज्य का नया सीएम कौन होगा? इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के करीब 25 नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) से मुलाकात की. ऐसे समय में विधायकों की राजे से इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन (Vasundhara Raje`s power show) के रूप में देखा जा रहा है. सवाल ये है कि ये महज औपचारिक मुलाकात है या फिर शक्ति प्रदर्शन?

Trending Now

. कई लोगों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जबकि कुछ ने यह भी संकेत दिया कि राजे को राज्य का नेतृत्व करना चाहिए. नसीराबाद से भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद कहा राजे को सभी विजयी विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

You may like to read

ये विधायक राजे के सिविल लाइंस स्थित आवास पर उनसे मिले. वहीं पार्टी को राज्य में बहुमत मिलने के बाद भाजपा आलाकमान इस समय नए मुख्यमंत्री चुनने की कवायद कर रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 25 विधायक सोमवार शाम तक अलग-अलग समय पर राजे से उनके आवास पर मिले. कई लोगों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जबकि कुछ ने यह भी संकेत दिया कि राजे को राज्य का नेतृत्व करना चाहिए.

वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में हैं. यहां पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जोशी और अरूण सिंह ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर राज्य में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर राज्य की जनता एवं भाजपा परिवार की ओर से आभार प्रकट किया.

BJP Rajasthan in-charge Arun Singh and president of the party’s state unit CP Joshi met party president JP Nadda and Amit Shah in Delhi today. (Photo source: CP Joshi’s media team) pic.twitter.com/jPqt3LIV94 — ANI (@ANI) December 4, 2023

नसीराबाद से भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वसुंधरा राजे के काम की वजह से ही राजस्थान में भाजपा की वापसी हुई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए राजे का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा, राजे को सभी विजयी विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

#WATCH | Rajasthan BJP leader Bahadur Singh Koli in Jaipur says, “The people want Vasundhara ji (Vasundhara Raje Scindia) to be the CM and she should become the CM. In the party meeting, we will say that she should be the CM again.” pic.twitter.com/7vh6fEbbxG — ANI (@ANI) December 4, 2023

राज्य के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें झालरापाटन सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाली राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुन मेघवाल, सांसद और हाल ही में विधायक बने बाबा बालकनाथ और दीया कुमारी शामिल हैं. हालांकि यह सिर्फ अटकलें हैं पार्टी ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है. सांसद शेखावत व बालक नाथ भी संसद सत्र के चलते दिल्ली में हैं.

भाजपा नेता बहादुर सिंह ने कहा, “…जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए… पार्टी की बैठक में हमसे पूछा गया तो हम कहेंगे कि उन्हें(वसुंधरा राजे सिंधिया) फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए.

#WATCH | BJP leader & former minister Kalicharan Saraf and party MLAs reach the residence of Vasundhara Raje Scindia in Jaipur, Rajasthan “The party leadership will decide on who will be the chief minister. Vasundhara Raje is our leader but the party leadership will take the… pic.twitter.com/2iEAIDeUdy — ANI (@ANI) December 4, 2023

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और पार्टी विधायक जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी. वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, लेकिन फैसला पार्टी नेतृत्व लेगी.

केंद्रीय मंत्री शेखावत और मेघवाल ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. राज्य की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और मतों की गिनती रविवार को संपन्न हुई. इसमें भाजपा को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई.

जयपुर में विधायक राजे के आवास पर पहुंचे. देर शाम तक करीब दो दर्जन विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. इनमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेम चंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, कालूलाल मीणा, केके विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोली, शंकर सिंह रावत, मंजू बाघमार, विजय सिंह चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह और शत्रुघ्न गौतम आदि शामिल हैं.

पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. 2018 में भाजपा की हार और पार्टी के भीतर बदले हालात के बाद ऐसा माना जाने लगा कि राजे को किनारे किया गया है. पहले के चुनावों में वह मुख्यमंत्री का चेहरा थीं लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ‘मुख्यमंत्री पद के चेहरे’ की घोषणा नहीं की और पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ को आगे कर चुनाव लड़ा. अब 115 सीटों पर जीत के साथ भाजपा स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है और राजे के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी.