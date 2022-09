Jodhpur News: जोधपुर के एक मशहूर डॉक्टर के खिलाफ एक कुत्ते को अपनी कार से बांध कर सड़कों पर दौड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉक्टर के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों टिप्पणियों की बौछार शुरू कर दी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि जोधपुर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉ रजनीश गलवा ने कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर कार से बांध दिया. इसके बाद वह कुत्ते के साथ शहर की सड़कों पर घूमता रहा. दौड़ते समय कुत्ता कई बार गिरा और घायल हो गया और लहूलुहान हो गया. कुछ युवकों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी बाइक से कार को रोका और कुत्ते को मुक्त कराया.Also Read - राजस्थान के सरकारी स्कूल में दलित छात्र की पिटाई, आरोपी टीचर पुलिस हिरासत में

जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने अपने बचाव में कहा कि यह कुत्ता उनके घर के सामने उपद्रव कर रहा था और इसलिए वह उसे निगम के वार्ड में छोड़ने जा रहा था. पुकार एनिमल केयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष अपर्णा बिस्सा ने मीडिया को बताया कि जब डॉक्टर को उसकी हरकत के लिए रोका गया तो उसने युवकों से बहस की. जानवरों के लिए काम कर रहे एनजीओ की एंबुलेंस मौके पर पहुंची तो डॉक्टर ने उनसे भी मारपीट की. उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. साथ ही युवकों ने एनजीओ कार्यकर्ताओं की मदद से कुत्ते को मुक्त कराया.

The person who did this he is a Dr. Rajneesh Gwala and dog legs have multiple fracture and this incident is of Shastri Nagar Jodhpur please spread this vidro so that @CP_Jodhpur should take action against him and cancel his licence @WHO @TheJohnAbraham @Manekagandhibjp pic.twitter.com/leNVxklx1N

