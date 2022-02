ये वीडियो (Video) राजस्‍थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Rajasthan Congress president) गोविंद सिंह डोटासारा (Govind Singh Dotasara) का है, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं…महाराणा प्रताप-अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष (war between Maharana Pratap & Akbar) के लिए थी और बीजेपी (BJP) ने इसे धार्मिक रंग दे दिया है. डोटासरा ने नागौर में बीते बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही थी. डोटसारा ने कहा था कि भाजपा हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखती है. महाराणा प्रताप राजस्थान में मेवाड के राजपूत शासक थे. उन्होंने 1576 में आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना के साथ हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी.Also Read - उत्तराखंड: BJP विधायकों के 'भितरघात' से हड़कंप, प्रदेश अध्यक्ष पर ही अपने प्रत्याशियों को हराने की साजिश का आरोप

#WATCH | In school syllabus, BJP portrayed the war between Maharana Pratap & Akbar as a religious war between Hindus & Muslims. It was a power struggle. They see everything through the Hindu-Muslim prism: Rajasthan Congress president Govind Singh Dotasara in Nagaur (17.02.2022) pic.twitter.com/3VElJB238m

