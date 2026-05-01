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युवाओं के सपनों को मिलेंगे पंख, NEED मिशन से गांव-गांव तक पहुंचेगा करियर सपोर्ट
जयपुर में विद्यसी और NSDC के बीच MOU के बाद, 2 लाख पंचायतों में करियर डेवलपमेंट ऑफिसर तैनात किए जाएंगे. जानें कैसे यह पहल ग्रामीण युवाओं को रोजगार और करियर गाइडेंस देगी.
जयपुर में एक खास पहल की शुरुआत हुई है, जहां विद्यसी एजुकेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ मिलकर एक बड़ा समझौता किया है. इस समझौते का मकसद देश के गांवों में रहने वाले युवाओं को सही करियर मार्गदर्शन और रोजगार के मौके उपलब्ध कराना है. यह अभियान NEED – यानी नेशनल एंटरप्रेन्योर्स एम्पावरमेंट ड्राइव के तहत शुरू किया गया है, जिसमें आने वाले समय में लाखों युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात यह है कि यह पहल सीधे गांवों तक पहुंचेगी, जिससे छोटे कस्बों और पंचायतों के युवाओं को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें.
2 लाख पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य
इस मिशन के तहत, 28 राज्यों की करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों में करियर डेवलपमेंट ऑफिसर (CDO) नियुक्त किए जाएंगे. इनका काम होगा गांव के युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना. विद्यसी इस पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएगी. इस पहल का लक्ष्य सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाना और उन्हें खुद रोजगार पैदा करने के लिए तैयार करना भी है. करीब 30 लाख ग्रामीण युवाओं को इस योजना से जोड़ने की तैयारी है, जो देश के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.
स्थानीय स्तर पर मिलेगा करियर मार्गदर्शन
इस पहल की सबसे खास बात यह है कि हर पंचायत में एक स्थानीय करियर विकास अधिकारी होगा, जो उसी इलाके के लोगों को मार्गदर्शन देगा. इससे युवाओं को अपने आसपास ही सही जानकारी और सहायता मिल सकेगी. ये अधिकारी एआई आधारित प्लेटफॉर्म की मदद से छात्रों को सही कोर्स, कॉलेज, नौकरी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे. साथ ही, उन्हें लोन और छोटे बिजनेस शुरू करने में भी मदद दी जाएगी. इससे गांवों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और पलायन भी कम हो सकता है.
सरकार और इंडस्ट्री का साथ
इस कार्यक्रम को सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का समर्थन मिला है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस पहल की शुरुआत हुई. इसके अलावा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन भी दिया जाएगा. इससे नए उद्यम शुरू करने में आसानी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
ग्रामीण भारत के लिए नई उम्मीद
विद्यसी का मकसद सिर्फ एक प्रोजेक्ट चलाना नहीं, बल्कि गांव-गांव तक करियर गाइडेंस का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है. कंपनी का मानना है कि देश के हर युवा में प्रतिभा है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है. इस पहल के जरिए लाखों युवाओं को नई राह मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे. अगर यह मिशन सफल होता है, तो यह भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.
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