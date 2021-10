viral video, Congress MLA Meena Kanwar & her husband were seen staging a dharna at a police station: सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस की विधायक मीना कंवर अपने पति उम्मेद सिंह राठौर के साथ जोधपुर स्थित पुलिस थाने में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहीं. वह पुलिस से उनके रिश्तेदारों को रिहा करने की मांग यह कहते हुए सुनी जा रही हैं, “बच्चे तो सभी के पीते हैं.Also Read - UP Assembly Election 2022: प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान-यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस

विधायक मीना कंवर अपने पति उम्मेद सिंह राठौर ने थाने में जमकर बवाल किया और उनका वीडियो वायरल हो गया, जब उन्हें पुलिस से बहस करते हुए देखा गया कि सभी के बच्चे शराब पीते हैं. उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वे नशे में थे तो क्या हुआ. जैसे ही दंपति को फर्श पर बैठे देखा गया, मीना का पति भी पुलिस से सवाल करता दिखाई दिया कि जब विधायक जमीन पर बैठी हैं, तो पुलिस अधिकारी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं. वीडियो में वह पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके रिश्तेदारों को रिहा नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा.

मीना कंवर को पुलिस के साथ बहस करते हुए देखा सकता है. उन्होंने कहा, “हमने पुलिस से अनुरोध किया है कि आमतौर पर सभी के बच्चे पीते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है.”

मीना कुंवर शेरगढ़ से विधायक हैं और सूत्रों के मुताबिक रविवार को रात करीब साढ़े दस बजे यह हंगामा शुरू हुआ. दरअसल, पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया और उनका वाहन जब्त करते हुए एमवीआई अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में चालान किया.

Rajasthan | I had requested police to release my relative’s son & those who were with him but they didn’t agree. Police misbehaved with me and my husband. I demand strict action against the concerned police personnel. SP has assured action will be taken: Congress MLA Meena Kanwar pic.twitter.com/32wXfdLWGi

