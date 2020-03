जयपुर: मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि समय आने पर मुल्क इन्हें सबक सिखाएगा. साथ ही उन्होंने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवसरवादी बताया. मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक बुधवार को यहां पहुंचे. उन्हें लेने हवाई अड्डे पर पहुंचे गहलोत ने कहा, “पूरा मुल्क देख रहा है कि कितनी बेशर्मी से विधायकों की खरीदो- फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) हो रही है. कोई सोच नहीं सकता. ये पता नहीं देश को कहां ले जाएंगे. पूरा मुल्क देख रहा है और समय आने पर इनको सबक सिखाएगा.”

Rajasthan CM Ashok Gehlot, at Jaipur Airport on #JyotiradityaMScindia: Such opportunists should have left the party much earlier. Congress party gave him so much for 18 years. Mauka aane pe maukaparasti dikhai hai. People will teach him a lesson. pic.twitter.com/OYGap8FYWH

— ANI (@ANI) March 11, 2020