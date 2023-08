Hindi Rajasthan

When The Rajasthan Minister Saluted The Passengers Of The Chandrayaan Mission

अरे रे... Chandrayaan 3 मिशन के 'यात्रियों' को सलाम कर गए राजस्थान के मंत्री

राजस्थान के खेल मंत्री ने गलती से 'चंद्रयान-3' मिशन में भाग लेने वाले “यात्रियों” को सलाम कर डाला.

Chandrayaan 3 मिशन सफल हो चुका है. चंद्रयान 3 चाँद की सतह पर उतर गया. देश विदेश के लोगों ने इसके लिए बयान दिए, ख़ुशी ज़ाहिर की. इस बीच राजस्थान के खेल मंत्री ने गलती से ‘चंद्रयान-3’ मिशन में भाग लेने वाले “यात्रियों” को सलाम कर डाला. राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने चंद्रयान के मानव रहित लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ घंटे पहले यह बात कही.

Trending Now

खेल मंत्री अशोक चांदना ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, “अगर हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई …तो हमारे जो यात्री गए हैं मैं उनको सलाम करता हूं. हमारा देश, विज्ञान व अंतरिक्ष अनुसंधान में एक कदम और आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बधाई देता हूं.”

इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर ‘प्रज्ञान’ से लैस एलएम की सॉफ्ट लैंडिग कराने में सफलता हासिल की. भारतीय समयानुसार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ.

Chandrayaan 3 की चांद पर सफल लैंडिंग हो गई है. इसके साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है. चांद पर पहुँचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, लेकिन भारत चांद के जिस हिस्से पर पहुंचा है, वहां अब तक कोई नहीं पहुँच पाया है. 6 बजकर 4 मिनट होते ही चंद्रयान 3 (Chandrayaan 3 Landing on Moon) चांद पर लैंड हो गया. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग (Soft Landing) कराने की प्रक्रिया शाम लगभग 5:45 बजे शुरू हुई. लैंडिंग होते ही ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है. अब तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन बेहद ख़ास बात ये है कि इनमें से किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ (Soft landing’ at the South Pole) नहीं करा पाई है.

RECOMMENDED STORIES