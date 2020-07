नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस सरकार में मचे सियासी घमासान के बीच और विवादों के बीच बीजेपी ने कहा है कि जब समय सही होगा और हमें कुछ करना होगा, हम चर्चा करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे. राजस्‍थान में बीजेपी विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया ने ये बयान आज रविवार को दिया है. Also Read - फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए SIT गठित, ACB, SOG, ATS के अधिकारी पूरे मामले की करेंगे जांच

सीनियर बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा, बीजेपी ने कभी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की थी, अब भी नहीं. हम उनकी लड़ाई देख रहे हैं. जब समय सही होगा और हमें कुछ करना होगा, हम चर्चा करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे. अभी तक हमें इस मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है. Also Read - फोन टैपिंग मामले में राजस्‍थान सरकार की रिपोर्ट पर MHA के अगले कदम पर टिकी निगाहें

राजस्‍थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की जिम्‍मेदारी संभाल रहे सीनियर बीजेपी नेता कटारिया ने कहा, सरकार को फोन टेप कराने का अधिकार है, लेकिन गृह विभाग के संज्ञान में लाने और स्‍वीकृति के बाद. कोई प्राइवेट व्‍यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है. कुछ का कहना है कि लोकेश शर्मा, जिन्‍हें सीएम का ओएसडी बताया जा रहा है, उन्‍होंने किया है. वह अधिकृत नहीं हैं, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है. Also Read - ऑडियो टैप मामला: कांग्रेस की शिकायत पर जांच और गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस दल गठित

BJP had never demanded floor test, not even now. We are watching their fight. When the time is right & we have to do something, we will discuss and move in that direction. As of now, we are being unnecessarily dragged into this matter: GC Kataria, Leader of Opposition, #Rajasthan pic.twitter.com/hyCA6D32iM

