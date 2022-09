Rajasthan, Rajasthan Politics, Congress, Ashok Gehlot, Sachin Pilot : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के चलते राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आज रविवार को शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक निर्णायक बैठक रविवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर आवास पर होने वाली है. जिसमें गहलोत के पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा होने की संभावना है. वहीं, अशोक गहलोत के कई समर्थक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में उतर पड़े हैं.Also Read - आज़ादी के बाद 16 लोग रहे कांग्रेस अध्यक्ष; महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी को मिली थी हार, ये है 137 सालों का इतिहास

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के कई विधायक और नेता राज्य मंत्री एस धारीवाल के आवास पर पहुंचे हैं. राज्य मंत्री जीआर मेघवाल ने कहा, हमारी राय है कि अशोक गहलोत को सीएम बने रहना चाहिए. वह दोनों जिम्मेदारियों (पार्टी अध्यक्ष और सीएम) को संभाल सकते हैं.

#WATCH | As far as post of Congress president is concerned, I’ve been in politics for 50 yrs & held various posts for 40 yrs what more can a person expect, now the new generation should get a chance so that we together can provide leadership in the country: Rajasthan CM Gehlot pic.twitter.com/SyiKSjd2Dd

...तो क्या राजस्थान को आज मिलेगा नया CM? इस्तीफा देने के साथ ही अशोक गहलोत तोड़ देंगे 25 साल का रिकॉर्ड; चहलकदमी तेज

वहीं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, हमारी मांग है कि अशोक गहलोत सीएम बने रहें. विधायकों की मर्जी से सीएम बने तो सुचारु रूप से चलेगी सरकार, ऐसा नहीं हुआ तो सरकार गिरने का खतरा.

पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी और सीएम एक साथ होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं… अगर हालात मेरे नियंत्रण में होते तो मैं 40 साल विभिन्न पदों पर होता, लेकिन बिना किसी पद के भी शांतिपूर्ण माहौल के साथ काम करूंगा.

गहलोत ने रविवार को कहा कि वह 40 सालों तक संवैधानिक पदों पर रहे और चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी को मौका मिले.उन्होंने यह भी कहा कि अगला विधानसभा चुनाव ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए जिससे राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ सके.जैसलमेर में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे लिये कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है.मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूंऔर 40 साल से किसी न किसी संवैधानिक पद पर हूं. इससे ज्यादा व्यक्ति को क्या मिल सकता है या क्या चाहिए.मेरे दिमाग में बात यह है कि नई पीढ़ी को मौका मिले और सब मिलकर देश को नेतृत्व प्रदान करे.

Jaipur | Ahead of the Rajasthan Congress Legislature Party meeting, many party MLAs & leaders arrive at the residence of state min S Dhariwal

Our opinion is that Ashok Gehlot should continue as CM. He can handle both responsibilities (party president & CM): State Min GR Meghwal pic.twitter.com/BAfOk3yLkD

