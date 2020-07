जयपुर: कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के षडयंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए रविवार को उनके त्यागपत्र की मांग की. कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने कहा कि राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पार्टी विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन की बातचीत के ऑडियो टेप के संबंध में एक मामला दर्ज किया है. Also Read - राजनीतिक पार्टियां सुझाएंगी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख, जानिए चुनाव आयोग की क्या है राय

माकन ने कहा कि शेखावत को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने की नैतिक अधिकार नहीं है और इसी वक्त उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो केंद्र सरकार को उनको हटाना चाहिए. उन्होंने कहा कि शेखावत को अपनी आवाज का नमूना देना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि जो आवाज ऑडियो टेप में है ये वहीं गजेंद्र सिंह है या नहीं है. Also Read - राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख क्यों है खास, जानें 5 अगस्त से भाजपा का क्या है कनेक्शन

पूर्व केंद्रीय मंत्री माकन ने कहा, ”जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते-पहचानते हैं, उन लोगों ने भी पहचान कर ली तो क्या औचित्य है कि वह अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री पद पर बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वह केंद्र सरकार के मंत्री पद पर बने रहे?” Also Read - राजस्‍थान की जंग के बीच BJP ने कहा- हम कांग्रेस में लड़ाई देख रहे हैं, सही समय पर हमें कुछ करना होगा

I heard that he is saying that the voice in the audiotape is not his but of another Gajendra Singh. If it is so, he should give his voice sample & step down from the post until the probe is completed: Congress leader Ajay Maken https://t.co/vXR0ufN5Sq

