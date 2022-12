मसाज कराने गई लड़की से महिला ने वॉशरूम में किया रेप, मेडिकल टेस्ट में हुआ खुलासा

Rajasthan: रेप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की से रेप किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि महिला ने इस शर्मशार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है. जानकारी के मुताबिक सिरोही (Sirohi) मसाज (massage) कराने गई लड़की से एक महिला ने वॉशरूम में रेप किया है.

यह मामला राजस्थान (Rajasthan) से आज सामने तब आया जब पुलिस ने बताया कि सिरोही की एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह मसाज कराने गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया. सिरोही की थानाध्यक्ष ने कहा, हमने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया. मेडिकल जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पुरुष नहीं महिला है.