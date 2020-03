जयपुर: राजस्थान में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ राज्य के किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. जयपुर की नींदड़ गांव में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा भूमि अधिग्रहण के नियमों के खिलाफ किसानों ने जमीन समधि सत्याग्रह किया. इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं. किसानों का कहना है कि जमीन समाधि सत्याग्रह (Zameen Samadhi Satyagraha) तब तक चलेगा जब तक की उनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती.

#WATCH Rajasthan: Farmers stage ‘zameen samadhi satyagraha’ (half-bury their bodies in the ground) to protest against provisions of acquisition of their land by Jaipur Development Authority (JDA), at Nindar village in Jaipur. pic.twitter.com/CjFGLpcZyv

— ANI (@ANI) March 2, 2020