9 Years Of Modi Govt: 9 सालों में 'चांद तक की दूरी' तय कर वापस आ गए PM मोदी, 60 से ज्यादा देशों में बजाया भारत का डंका

9 Years Of Modi Govt: 9 सालों में 'चांद तक की दूरी' तय कर वापस आ गए PM मोदी, 60 से ज्यादा देशों में बजाया भारत का डंका

9 Years Of Modi Govt: वैश्विक स्तर पर भारत का डंका मोदी के प्रधानमंत्री (PM Modi) बनने के बाद ही बजने लगा है. अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नाम ऐसे तो कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड भी है जिसे जानकर आप अचंभित हो जाएंगे.

Nine Years Of PM Modi: अपने कार्यकाल के इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई कीर्तिमान बनाए हैं.

9 Years Of Modi Govt: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली BJP सरकार 26 मई को 9 साल पूरे कर रही है. साल 2014 में आज ही के दिन पहली बार देश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी थी. पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देश ने कई बुलंदियों को छुआ है. प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को तरजीह दी जा रही है. अभी हाल ही की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो अदभुत नजारा दिखा था.

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे (James Marape Prime Minister of Papua New Guinea) ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम मोदी को सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया और पैर छुए. ऐसा नजारा संभवत: पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था.

वैश्विक पटल पर भारत की बनी पहचान

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसी भी PM की तुलना में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं. कई बार पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे के लिए विपक्षी दलों के निशाने पर भी रहे हैं. हालांकि उनके विदेश दौरे का ही नतीजा है कि वैश्विक पटल पर भारत अब खुले तौर पर नजर आ रहा है. कई वैश्विक नेताओं के साथ दोस्ती और पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीरें समय-समय पर दुनियाभर का ध्यान अपनी तरफ खींचती रही है. पीएम मोदी के विदेश दौरे की बात करें तो अब तक उन्होंने 60 से ज्यादा देशों की यात्रा की है. हालांकि उनके कुल विदेशी दौरे को काउंट किया जाय तो यह 124 है.

‘चांद तक’ की हो चुकी है यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की बात की जाय तो उन्होंने अब तक जितनी दूरी तय की है उसमें एक बार चांद पर जाकर वापस आया जा सकता है. इतना ही नहीं पीएम मोदी की विदेश यात्रा का औसतन किलोमीटर उससे भी ज्यादा है. धरती से चांद की कुल दूरी 384,400 किलोमीटर है और नरेंद्र मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 8,20,830 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं. यात्राओं का यह डिस्टेंस दिल्ली से दूसरे देश की राजधानी के हवाई मार्ग के आधार पर लिया गया है. पीएम मोदी की इस यात्रा को कुछ अलग तरह से अगर देखें तो उन्होंने अब तक वह पृथ्वी के 129 चक्कर लगा चुके हैं. मालूम हो कि धरती का कुल रेडियस 6371 किलोमीटर है.

सबसे पहली विदेश यात्रा

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले पड़ोसी देश भूटान गए थे. 26 मई को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेशी दौरे पर 15 जून को भूटान रवाना हुए. उनका यह कार्यक्रम दो दिवसीय था. पीएम मोदी 16 जून 2014 को वहां से वापस भी आ गए थे.

सबसे ज्यादा किस देश में गए प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा 7-7 बार अब तक अमेरिका और जापान गए हैं. इसके अलावा वह चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और नेपाल भी पांच बार जा चुके हैं. पीएम मोदी ने सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा भी चार-चार बार किया है. इसके अलावा वह ब्रिटेन, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान भी 3-3 बार जा चुके हैं.

किस साल सबसे ज्यादा यात्रा की?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं. इस साल उन्होंने 28 विदेश यात्राएं कीं. वहीं, साल 2014 में 04, 2016 में 18, 2017 में 14, 2018 में 23, 2019 में 14, 2012 में 04, 2022 में 11 और 2023 में अब तक 3 देशों की यात्रा कर चुके हैं. साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की थी.

इन देशों में अब तक सिर्फ एक बार गए हैं प्रधानमंत्री

दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार यात्रा की है. pmindia.govt के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 में पीएम बनने के बाद से लेकर अब तक (25 मई) पीएम मोदी ने अर्जेंटीना, फिलिस्तीन, फिलिपिंस, पुर्तगाल, कतर, रवांडा, सेशल्स, स्पेन, स्वीडन, तजाकिस्तान, तंजानिया, तुर्किये, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, वेटिकन सिटी, वियतनाम, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिजी, ईरान, आयरलैंड, इस्राइल, इटली, जॉर्डन, केन्या, लाओस, मॉरिशस, मैक्सिको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, ओमान, पाकिस्तान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा सिर्फ एक बार ही की है.

किस प्रधानमंत्री ने कीं कितनी विदेश यात्राएं?

दूसरे कार्यकाल में बचे 1 साल के समय से पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 124 विदेशी दौरे कर चुके हैं. इसकी तुलना अगर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की जाए तो 10 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिर्फ 73 दौरे किये थे. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और जापान वह देश है जहां पीएम मोदी ने सबसे अधिक बार (7 बार) दौरा किया है. प्रधानमंत्री मोदी 5-5 बार फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन की यात्रा भी कर चुके हैं. इससे पहले इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 16 साल में 113 विदेश दौरे किए थे. वहीं, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 48 विदेशी दौरे किए, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1962 के बीच 68 बार विदेशी दौरे पर गए थे.

मोदी के विदेश दौरे से क्या हुआ हासिल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अब तक के अपने 9 साल के कार्यकाल में वैश्विक पटल पर देश को नए सिरे से स्थापित किया है. अब तक के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने भारत की कूटनीति को वैश्विक पटल पर लोहा मनवाया है. दुनियाभर के नेता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें करते नहीं थकते. प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 7 बार अमेरिका और जापान का दौरा किया और उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं. अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार है और जापान के साथ हमारे रिश्तों में काफी नजदीकी आई हैं. आज भारत और जापान की सेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती हैं. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ जापान मालाबार नौसेना अभ्यासों का एक अहम हिस्सा है.

वहीं, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों की बात की जाए तो मोदी के कार्यकाल में इसमें काफी सकारात्मक बदलाव आया है. अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार हैं. अमेरिका अब भारत को मॉस्को के साथ की नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता. भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं. इस साझेदारी को बनाने में पीएम मोदी का हाथ रहा है.

कई ऐतिहासिक पल

पीएम मोदी के कई दौरे ऐतिहासिक रहे हैं. ह्यूस्टन, टेक्सास में हजारों समर्थकों को संबोधित करने से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खचाखच भरी संसदों को संबोधित करने तक पीएम मोदी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई ऐतिहासिक पल बनाए हैं. पीएम ने इस दौरान कुछ ऐसे देशों की भी यात्रा की जहां पहले कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गये. उदाहरण के लिए मई 2017 में पीएम मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. इसके एक साल बाद 2018 में पीएम मोदी फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. पीएम मोदी की एक और यात्रा काफी चर्चा में रही. पीएम जब काबुल से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान गए थे. हालांकि साल 2015 के बाद से पीएम मोदी ने पड़ोसी देश का दौरा नहीं किया है, क्योंकि सीमापार हमलों से संबंधों में खटास आ गई है.

(सोर्स: सभी आंकड़े pmindia.govt से लिये गए हैं. आंकड़े 25 मई 2023 तक के हैं.)

