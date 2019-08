नई दिल्ली. संसद ने बीते दिनों अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को मंजूरी दे दी है. इस मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों की बैठक में हुई बहस में कई सांसदों ने भाग लिया. लोकसभा में दिनभर चली बहस के दौरान लद्दाख से भाजपा के सांसद (#MPLadakh) के तौर पर चुनकर आए जम्यांग सीरिंग नामग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) के भाषण ने देशभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा. लद्दाख के इस युवा सांसद ने अपने चुटीले व्यंग्यों और तथ्यात्मक बातों से पूरे सदन, खासकर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के विपक्ष में खड़े संसद सदस्यों को लाजवाब कर दिया. लद्दाख के सांसद का संसद में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चित हुआ.

— Jamyang Tsering Namgyal (@MPLadakh) August 7, 2019