नई दिल्ली: इंस्टाग्राम चैट ग्रुप ‘बॉयज लॉकर रूम’ के खुलासे के बाद देश में सनसनी मच गई है. निजी चैट समूह के लीक स्क्रीनशॉट्स ने देश में दुष्कर्म जैसे घिनौने मामले को एक बार फिर तूल दे दिया है. शेयर किए गए स्क्रीन शॉट्स में कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हे आपत्तिजनक बनाते और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे योजना बनाते देखा गया है. इसी से जुड़ा ट्रेंड #BoysLockerRoom सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. वहीं इस मामलें में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही ग्रुप के लगभग सभी 21 सदस्यों की पहचान की जा चुकी है. बता दें कि पकड़े गए छात्र का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है. इसकी भी जांच की जा रही है. Also Read - #GirlsLockerRoom: 'बॉयज लॉकर रूम' के बाद सोशल मीडिया पर छाया 'गर्ल्स लॉकर रूम', अब लड़कियों के चैट्स किए जा रहे वायरल

वहीं इस बीच अश्लील चैट मामले के सामने आते ही दिल्ली के साइबर क्राइम सेल ने इसकी जांच शुरू कर दी है. साथ ही सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है. यही नहीं अश्लील चैट के लीक होने के बाद महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही इंस्टाग्राम को 8 मई तक कुछ अन्य जानकारियों को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है. वहीं आरोपियों के खिलाफ की गई एफआईआर की डिटेल्स भी मांगी गई है. Also Read - इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने पर कोर्ट ने जारी किया फरमान- लगाए जाएं कपल को 74 कोड़े और....

इस बाबत महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल इंस्टाग्राम से ग्रुप एडिमन, हैंडल नेम, आईपी एड्रेस, ईमेल जैसी कई अन्य जानकारियों को साझा करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है. ऐसे में प्लैटफॉर्म को इस बात पर नजर रखनी चाहिए साथ ही ध्यान इन सब पर ध्यान रखना चाहिए था और पुलिस को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए था.

The mobile phone of the apprehended student has been recovered and it is also being examined: Delhi Police Cyber Cell on Delhi school boys glorifying rape on a Instagram chatroom https://t.co/qiPO9eNgY5

— ANI (@ANI) May 5, 2020