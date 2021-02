Chauri Chaura Kand: साल 1915 को घटित हुए चौरी-चौरा घटना के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को करने जा रहे हैं. सुबह 11 बजे वो इसका उद्घाटन करेंगे. 4 फरवरी यानी आज चौरा-चौरी घटना (Chauri Chaura Kand) को 100 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में इस अवसर के पूरे होने पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया. बता दें कि इस मौके पर एक टिकट का भी विमोचन किया गया है. लेकिन चौरा चौरी कांड भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने इतिहास के एक युग को बदल डाला तथा नए नजरियों को जन्म दिया. क्योंकि यह ऐसी घड़ी थी जब लोगों को यह लग रहा था कि अब देश को आजादी मिलने वाली है. लेकिन एक घटना के कारण पूरे असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा रद्द कर दिया जाता है. इस एक घटना ने इतिहासकारों का इतिहास के प्रति नजरिया तो बदला ही सही. साथ ही महात्मा गांधी पर भी इस घटना के बाद सवालिया निशान खड़े कर दिए गए. Also Read - Who Is Gurleen Chawla: PM मोदी ने की थी तारीफ, अब CM योगी ने भी सराहा, जानें कौन हैं गुरलीन चावला

क्या है चौरी-चौरा की घटना

समय था ब्रिटिश काल और ब्रिटिश के अत्याचारों के खिलाफ महात्मा गांधी किसानों और पिछड़े तबगे के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ रहे थे. क्योंकि कांग्रेस की शुरुआती दौर में यह असफलता रही थी कि उन्होंने कभी किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ा था. हालांकि महात्मा गांधी के आने के बाद परिस्थिति पूरी बदल गई और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई. लेकिन इस आंदोलन में गुस्साई भीड़ में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा-चौरी थाने में आग लगा दी. इस घटना में कुल 23 पुलिसवालों की मौत हो गई.

कहते हैं कि इससे महात्मा गांधी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इससे क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था. हालांकि गांधी को करीब से जानने वाले और उनको समझने वाले यह भी जानते हैं कि गांधी की सोच थोड़ी अलग थी. गांधी का मानना था कि अगर विद्रोह बिना किसी सफलता के लंबे समय तक चलती रहती है तो यह उग्र हो जाती है. ऐसे में 16 फरवरी को 1922 में गांधीजी ने एक लेख “चौरी चौरा का अपराध” का अपराध लिखा. इस लेख में महात्मा गांधी ने बताया कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो कई अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाए होती.

गांधी ने अपने लेख में पुलिस पक्ष और घटना में शामिल पक्ष दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया. घटना को अंजाम देने वालों को गांधी ने पुलिस के हवाले करने को कहा. लेकिन बावजूद इन सबके महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और साल 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि साल 1920 में 4 सितंबर के दिन कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर असहयोग के रास्ते पर हम चलें, और सिद्धांतों का बेहतर तरीके से पालन किया जाए तो अंग्रेज एक साल के भीतर ही देश छोड़कर चले जाएंगे.

इस आंदोलन के बाद युवा क्रांतिकारियों में गांधी के प्रति लगाव और आकर्षण और भी पैदा हुआ और यह बात आग की तरफ पूरे देश में फैली की असहयोग आंदोलन के जरिए 1 साल के अंदर हम अंग्रेजों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं. गांधी का मानना था कि अगर भारतीय असहयोग व अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे तो अंग्रेज चाहकर भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर अहिंसा के मार्ग को अपनाया गया तो अंग्रेज भारतीयों के प्रति दमन की नीति को अपनाएंगे. इससे भारतीयों का मनोबल टूट जाएगा. इस कारण भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ नई रणनीति तैयार हो सके. इस कारण महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था. हालांकि इस बाबत कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं. लेकिन जैसा कि बताया इस आंदोलन ने इतिहासकारों का नजरिया इतिहास के प्रति बदल दिया.