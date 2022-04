Coronavirus XE Variant: कोरोना वायरस साल 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से निकलकर दुनियाभर में फैल गया. भारत सहित तमाम देशों में लाखों लोग कोरोना संक्रमण के कारण असमय काल के गाल में समा गए. दुनियाभर में अब तक 49 करोड़, 28 लाख से ज्यादा इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 61 लाख, 79 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. अकेले अमेरिका में ही 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) से मर चुके हैं और दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 6 लाख, 60 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है, जबकि तीसरा नंबर भारत का है. हमारे देश में अब तक इस संक्रमण से 5 लाख, 21 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है.Also Read - Covid-19 New Symptoms: कोरोना संक्रमण से जुड़े ये 9 नए लक्षण ऑफिशियल लिस्ट में हुए शामिल

तमाम देशों में कोरोना की कई लहरें आ चुकी हैं. भारत में भी कोरोना की तीन लहर दस्तक दे चुकी हैं. खासतौर पर डेल्टा वेरिएंट के कारण आई दूसरी लहर (Second Wave of Corona – Delta) बेहद घातक थी, जबकि ओमीक्रोन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर (Third Wave of Corona) बेहद संक्रामक थी. हालांकि ओमीक्रोन वेरिएंट डेल्टा की तरह घातक नहीं था. अब कोरोना का नया एक्सई वेरिएंट (xe variant covid) डरा रहा है. कहा जा रहा है कि यह ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) से भी ज्यादा संक्रामक है. हालांकि, यह कितना घातक होगा, इस संबंध में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है.

हालांकि, अभी तक इस नए वेरिएंट के कुछ गिनती के ही मामले सामने आए हैं, लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर सभी चिंतित हैं. ऐसे समय में जब हमारे देश में तमाम राज्य सरकारें कोरोना नियमों में ढील दे रही है, यह वेरिएंट चिंता का विषय हो सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि इस वेरिएंट की सबसे बात यह है कि यह ओमीक्रोन वेरिएंट से भी काफी ज्यादा संक्रामक है. आपको ज्ञात ही होगा कि ओमीक्रोन वेरिएंट के कारण दुनियाभर में कोरोना की नई लहर पैदा हो गई थी और यह बहुत तेजी से अपने चरम पर भी पहुंच गई थी. हालांकि, अभी तक भारत में एक्सई वेरिएंट (xe variant in india) का कोई मामला सामने नहीं आया है. आइए जानते हैं XE Variant के बारे में सब कुछ

XE Variant के बारे में –