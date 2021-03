Dhananjay Singh Mafia of Poorvanchal: देश में 2 तरह के माफिया हुए एक जिन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी कर माफिया बनने का रास्ता चुना, दूसरे वो जिन्होंने चाहे कितने ही कुकृत्य किए हो, लेकिन उनके जानने वालों से मिलने के बाद आपको लगेगा जैसे ये शख्स रॉबिनहुड है. दरअसल आज हम यूपी के पूर्वांचल के बाहुबली व पूर्व सांसद धनजंय सिंह के बारे में बताने वाले हैं. कहते हैं पूर्वांचल की मिटी और आबो-हवा में बहुत Iron है. इस कारण वहां के लोग बहादुर व गुस्सैल प्रवृति के तथा किसी न डरने वाले होते हैं. शायद यही कारण है कि पूर्वांचल की मिट्टी ने देश को एक तरफ जहां कई बड़े नेता, ज्ञानी, साहित्यकार व कालाकर दिए. वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की माटी ने ही सबसे बड़े माफियाओं को भी जन्म दिया. इन माफियाओं की लिस्ट में एक नाम धनंजय सिंह का भी है. Also Read - UP: Mukhtar Ansari से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी को लखनऊ में ढहाना शुरू किया गया

धनंजय सिंह कौन हैं? Also Read - Dhananjay Singh Mafia of Poorvanchal: कौन हैं धनंजय सिंह, माफिया बनने से देश की संसद तक पहुंचने की कहानी

धनंजय सिंह का जन्म बंसपा गांव में 20 अक्टूबर 1972 को हुआ था वे छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे हैं. साल 2002 में वे पहली बार निर्दलयी प्रत्याशी के रूप में रारी विधानसभा से चुनाव जीतते हैं और साल 2007 में जनता दल यूनाइटेड से फिर सपा के लाल बाहादुर यादव को हराकर जीत दर्ज करते हैं. इसके बाद साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर सदर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया. इस दौरान भी धनंजय सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की. साल 2009 में ही उन्होंने बसपा के बलबूते अपने पिता राजदेव सिंह को सदन पहुंचाया था. लेकिन सीट बंटवारे के कारण धनंजय सिंह का पार्टी से मनमुटाव शुरू हुआ जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया. साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया. बता दें कि जब वे जेल में थे, उस दौरान अपनी पत्नी जागृति सिंह को उन्होंने मल्हनी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ाया लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो हार गईं. लेकिन साल 2017 में भाजपा लहर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खुद धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं. इसके बाद उपचुनाव में उनकी वापसी होती है और उनकी जीत होती दिखाई देती है. Also Read - पूर्वांचल के माफिया धनंजय सिंह ने किया सरेंडर, 25,000 रुपये का था इनाम

1998 से सब बदल गया

साल 1998 यह वो साल था जब यूपी पुलिस ने धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार गिराने की घोषणा की थी, लेकिन यूपी पुलिस इसमें सफल न हो सकी. लेकिन तस्वीर इन तारीखों से बदल जाती है. दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को पुलिस को उनके मुखबिरों द्वारा सूचना मिली थी कि धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ मिलकर भदोही-मिर्जापुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटना वाला है, पुलिस ने इस दौरान वहां छापा मारा और उसे मार गिराया. लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक अन्य मृतक को धनंजय सिंह बताकर पेश किया. लेकिन कुछ ही महीने बाद धनंजय सिंह 1999 में पुलिस के सामने आते हैं और तब पता चलता है कि जिसे पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था वह धनंजय नहीं बल्कि कोई और था. इसके बाद पुलिसकर्मियों पर मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच बिठाई जाती है, इसमें 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमें दर्ज होते हैं और सुनवाई की जाती है.

छात्र राजनीति

धनंजय सिंह की रूची हमेशा ही छात्र राजनीति मे रही है. ऐसे में जब वे जौनपुर के टीडी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस दौरान पहली बार उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखे थे. इसके बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे और जल्द ही लखनऊ में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए. इसके बाद एक एक कर हत्या, डकैती, रंगदारी, धमकी, वसूली जैसे मामले उनके खिलाफ आने लगे और धनंजय सिंह की मुलाकात इस दौरान बाहुबली छात्रनेता अभय सिंह से हुई. धनंजय सिंह को और अभय सिंह को जानने वालों के मुताबिक ये दोनों एक समय पक्के मित्र हुआ करते थे. दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में रहते थे. धनंजय सिंह अपने मित्र अभय सिंह को महामंत्री पद के लिए चुनाव भी लड़वाना चाहते थे, लेकिन इस बीच एक हत्या मामले के चलते वे जेल गए. इसके बाद दोनों दोस्तों के बीच अनबन शुरू हो गई. इसके बाद जेल से ही धनंजय सिंह दयाशंकर सिंह के नाम एक खत लिखा और छात्रसंघ चुनाव में अपने समर्थन को अभय सिंह से शिफ्ट करके दयाशंकर सिंह पर कर दिया. बता दें कि ये दयाशंकर जिंह वही हैं, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. बता दें कि दोनों दोस्तों के बीच वसूली के कारण इनकी दोस्ती में दरार आ गई थी.

पहला शूटआउट बनारस में

बता दें कि एक समय पक्के दोस्त कहे जाने वाले धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच जब दरार पड़ी इसके बाद धनंजय सिंह अपने राजनीतिक करियर में आगे चले गए. इस दौरान धनंजय सिंह पर पहला हमला उनके दोस्त अभय सिंह ने ही बनारस में किया. इस दौरान 5 अक्टूबर 2002 को धनंजय सिंह वाराणसी से गुजर रहे थे. इसी दौरान अभय सिंह ने उनपर हमला करवाया. इसके बाद टकसाल सिनेमा के सामने मुठभेड़ हुई जिसके बाद दोनों पक्षों ने खूब गोलियां दागी. इस शूटआउट में धनंजय सिंह के गनर और सचिव समेत 4 लोग घायल हुए. इस घटना के बाद धनंजय सिंह ने अभय सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था.

धनंजय सिंह का निजी जीवन

बता दें कि धनजंय सिंह की तीन शादियां हो चुकी हैं. पहली ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली थी, जो मामला अबतक संदिग्ध बना हुआ है. वहीं दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह ने उनका तलाक हो गया था, इसके बाद साल 2017 में उन्होंने एक बिजनेसमैन परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में शादी की.