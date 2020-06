Driving Licence Online Process: देश में लॉकडाउन को लगभग 3 महीने होने वाले हैं. इस दौरान सभी काम देशभर में ठप्प थे. हालांकि ऑनलाइन किए जाने वाले सभी काम हो रहे थे. इसी दौरान ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग आवेदन भी कर रहे थे. काफी लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया नहीं मालूम है. इस तरीके को अपनाकर आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं. साथ ही आप बिना किसी लाइन में लगे आप ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं. आज हम आपको इसी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं. Also Read - Driving Licence Online Process: घर बैठे कुछ यूं करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, यह है पूरी प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents for Driving Licence Online) Also Read - PM Svanidhi scheme: बिना गारंटी लोन दे रही सरकार, समय पर पैसा चुकाने पर आपको मिलेगी सब्सिडी

सबसे पहले बात करते हैं कि आखिल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. स्थाई पता (Resident Proof) के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी कोई आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की जरूरत होगी. इसके बाद आपके आयु प्रमाण के लिए आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर मिजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट की जरूरत होगी. साथ ही आपको चार कलर पासपोर्ट साइज तस्वीरों की भी जरूरत होगी. इन सभी दस्तावेजों के सहारे आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. Also Read - PM Svanidhi scheme: सरकार दे रही बिना गारंटी लोन, ऐसे करें अप्लाई, मिलेंगे और भी कई फायदे

कैसे करते हैं आवेदन ( How To Apply for Driving Licence Online)

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट https://morth.nic.in/ पर जाना होगा. यहां जाने पर आपसे लाइसेंस बनवाने के बारे में पूछा जाएगा. आप फिर राज्य सेलेक्ट करें. अब आपके सामने अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा. यहां न्यू ड्राइविंग लाइसेंस वाले लिंक पर क्लिक कर आगे बढ़ जाएं. अब आपके सामने आवेदन करने के लिए फॉर्म पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भरें. अब आपको आवेदन की फीस जमा करनी होगी इसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आवेदन पूरा होने पर आपको एक अंकों की संख्या दी जाएगी. दरअसल यह रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका. अब यहां से अगली प्रक्रिया शुरू होगी.

क्या है अगली प्रक्रिया (Driving Licence Process Online)

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलावा आएगा. इस ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको उक्त अधिकारी के सामने उपलब्ध होना जरूरी है. यहां आपने अगर टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जिस भी व्हीकल के लिए अप्लाई किया है. उस गाड़ी को चलाकर अधिकारी को दिखाना होगा. इसके लिए आपके साथ वाहन का होना अनिवार्य है. बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट में पास कर दिया जाए तो आपको सही सही सभी यातायात के नियमों का पालन कर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा साथ ही कॉन्फिडेंट रहना होगा. आपके ड्राइविंग टेस्ट समय आपको यातायात के कई सिग्नल दिखाई देंगे साथ ही अधिकारी आपको कई नियमों को बताएंगे. नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्ट आपके ड्राइविंग टेस्ट का निर्णय देगा. अगर आप पास घोषित किए जाएंगे तो आपके आवेदन को पूर्ण स्वीकृति दे दी जाएगी. साथ ही कुछ ही दिनों में आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा.