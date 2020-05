नई दिल्ली: देश में 17 मई तक के लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा. इसके बाद लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी लेकिन कुछ बदलावों के साथ. इस बीच भारतीय रेलवे भी अब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लगी है. खबरों की मानें तो जल्द ही विमान सुविधाएं भी शुरु होने वाली है. ऐसे में रेलवे की बात करें तो टिकट बुकिंग में लोगों को दिक्कते आ रही हैं. साथ ही वेबसाइट पर टिकट पहले से ही कई दिनों के लिए बुक कर ली गई हैं. यही नहीं बीते दिनों जब टिकट बुकिंग शुरू की गई तो अगले 10 मिनट में ही कई रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के टिकट बुक हो गए. इसलिए बाकी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. Also Read - E-pass for Lockdown: घर जानें को नहीं मिला रेलवे का टिकट, तो फौरन बनवाए ई-पास, ऐसे करें आवेदन और जाएं अपने घर

अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अन्य विकल्प भी है- ई पास. जी हां, आप ई पास के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए अपने घरों की ओर जा सकते हैं. इसके लिए आपको ई पास बनवाना होगा. लेकिन यह ई पास कैसे बनेगा, कब तक बनेगा या इसकी प्रक्रिया क्या है यह सब कई लोगों को नहीं पता है. तो आज हम अपनी इस लेख में आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर कैसे आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही ई पास के जरिए अपने घर जा सकते हैं. कई सरकारों ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया है. इसके जरिए आप व्हाट्सऐप कर अपना ई पास बनवा सकते हैं.

ई-पास पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य की अधिकारिक Lockdown E-PASS वेबसाइट पर जाना होगा. यहां जाकर आप Apply पर क्लिक करें. इसके बाद आपको ई-पास की जरूरत क्यों है इस बात की जानकारी देनी होगी. साथ ही अलग अलग राज्यों की अलग अलग जानकारी मांगी जा रही है. इसके बाद इन जानकारियों को भरकर आप सब्मिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाए. इसके बाद आपसे फोन नंबर व आपका नाम व मेल आईडी भी मांगी जा सकती है. इसे भी भरें और सब्मिट कर दें.

इसके बाद ई-पास की प्रक्रिया में आप द्वारा दिए गए जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस आवेदन की जांच कराएगी और अगर जांच में आप द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आपको ई पास जारी कर दिया जाएगा. अन्यथा इसे रद्द कर दिया जाएगा. वहीं अगर आवेदन करते समय आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप चाहें तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर आपनी गलतियों को सुधरवा सकतें हैं. ई-पास जारी करने के आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको एक यूनिका आईडी दी जाएगी. इसके बाद इस आईडी की सहायता से अपने आवेदन की स्थिति या स्टेटस की जांच भी कर सकते हैं.

ई-पास जारी होने या अप्रूव किए जाने के बाद आपके आवेदन में दिए गए फोन नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा. आप चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं. इसके बाद चाहें तो आप अपने घरों की तरफ आ जा सकते हैं. बता दें कि कई राज्यों ने ई-पास जारी करवाने के लिए व्हाट्सऐप नंबर भी दिया हुआ है. इसके तहत आप व्हाट्सऐप कर अपना ई-पास (apply for an e-pass for lockdown via WhatsApp) जारी करवा सकते हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार वेबसाइट के माध्यम से ई-पास तो दे ही रही है, साथ ही इसके लिए व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए गए हैं. ई-पास जारी करने के लिए आपको इन नंबरों पर आवेदन करना होगा. इन नंबरों को जिलों और जोन्स के आधार पर बांटा गया है.

ये हैं दिल्ली के वो जिले जहां व्हाट्सऐप के जरिए ई पास किए जा रहे हैं जारी- पूर्वी जिला- 8447200084, 8375878007. पश्चिम जिला- 9414320064, 8595252581. उत्तरी जिला- 8595298706, 8595354861. दक्षिण जिला- 9599649266, 9643150027. केंद्रीय जिला- 7428336279, 7428210711. नई दिल्ली- 9540675392, 9873743727. शाहदरा जिला- 8595272697, 8595274068. उत्तरी पूर्वी जिला- 9540895489, 8860425666. दक्षिण पश्चिमी जिला- 9971518387, 9971526953. उत्तर पश्चिम जिला- 8595559117,8595543375. दक्षिण-पूर्वी जिला- 8595246396, 8595258871.