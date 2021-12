Resident Doctor’s Protest: आमतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में धरना- प्रदर्शन चलते रहते हैं. मौसम कोई भी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपनी बात देश के सामने लाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बहुत ही मुफीद जगह है. जहां पर आकर लोग धरने पर बैठ जाते हैं और सरकार के पास तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं. लेकिन, इस बार ठंड के मौसम में डॉक्टरों ने माहौल को काफी गर्म बना दिया है. रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर थे. लेकिन अब इस हड़ताल में नया पेंच आ गया है.Also Read - Doctors Strike: दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, बीमार बच्चे का इलाज के लिए भटक रही मां- देखें तस्वीरें

डॉक्टरों ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में बार-बार देरी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान पुलिस ने उन्हें पीटा, घसीटा और हिरासत में लिया. Also Read - दिल्ली में डॉक्टर हिरासत में लिए गए: राहुल गांधी ने कहा- फूल बरसाना दिखावा था, असलियत में अन्याय बरस रहा है

दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ दंगा करने, ड्यूटी में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली. एक पुलिस कर्मी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. Also Read - NEET-PG Counselling 2021: देरी को लेकर आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े, दिल्ली पुलिस ने रोका

बता दें, सभी नियमित और आपातकालीन सेवाओं से पूर्ण रूप से वापसी के ग्यारहवें दिन, डॉक्टरों ने अपने सफेद कोट अधिकारियों को वापस करने का फैसला किया क्योंकि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए हाल ही में शुरू किए गए कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के कारण काउंसलिंग में देरी हो रही है. हड़ताल का नेतृत्व कर रहे फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के अध्यक्ष सहित लगभग 50 डॉक्टरों को आईटीओ के पास हिरासत में लिया गया.

घटना के बाद सोमवार शाम सफदरजंग अस्पताल में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए शहर और अन्य राज्यों के डॉक्टर एक साथ आए और पीपीई पहने एक डॉक्टर का पुतला फूंका. इसके बाद डॉक्टरों ने रात में स्वास्थ्य मंत्री के आवास तक मार्च करने का फैसला किया. डॉक्टरों ने अपना विरोध ठीक एक महीने पहले आउट पेशेंट क्लीनिक से हटने के साथ शुरू किया था. यह धीरे-धीरे रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा सभी काम से हटने के लिए बढ़ा दिया गया था, जिन्हें मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में सेवाओं की रीढ़ माना जाता है.

हड़ताल एक सप्ताह के लिए रुकी हुई थी और 17 दिसंबर को फिर से शुरू हुई. तब से, डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक रूप से “थाली, दीये और फूल” लौटाए हैं, जो कोविड की पिछली लहरों के दौरान उनकी सेवाओं के संबंध में उन पर बरसाए गए थे. फोर्डा ने एक बयान में कहा, “दिल्ली में एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों, तथाकथित “कोरोना वारियर्स” को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, घसीटा और हिरासत में लिया. आज से सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा!”

बीती रात दिल्ली पुलिस ने धरने के दौरान डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया. पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उसके बाद डॉक्टरों और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई. पुलिस के डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद डॉक्टरों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया.

अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने धमकी दी है कि वे 29 दिसंबर सुबह 8 बजे देशभर में मेडिकल सेवाओं को ठप कर देंगे. फेडरेशन यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम के विरोध में करेगा.

Federation of All India Medical Association (FAIMA) calls for complete withdrawal from all healthcare services across the country from 8 am on December 29 “in protest against brute force by Delhi Police against doctors.” pic.twitter.com/lOPaGcx2oz

— ANI (@ANI) December 27, 2021