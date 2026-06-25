FIFA World Cup 2026: 'खिलाड़ियों के लिए है, कमाई के लिए नहीं...', हाइड्रेशन ब्रेक यानी पानी पीने को लेकर फीफा ने क्या बोला

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FIFA World Cup 2026 (Image: IANS)

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के आयोजन से पहले एक नया विवाद चर्चा का विषय बन गया है. ये विवाद खिलाड़ियों को मैच के दौरान दिए जाने वाले हाइड्रेशन ब्रेक यानी पानी पीने के लिए मिलने वाले अतिरिक्त समय को लेकर है. कई खेल विशेषज्ञों और दर्शकों का मानना है कि इस ब्रेक का इस्तेमाल प्रसारण कंपनियां ज्यादा विज्ञापन दिखाने और अतिरिक्त कमाई करने के लिए कर सकती हैं. हालांकि, फीफा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया है कि इस फैसले का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा है.

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने हाल ही में इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि विश्व कप के दौरान कई मुकाबले ऐसे क्षेत्रों में खेले जाएंगे जहां तापमान काफी अधिक हो सकता है. ऐसे में खिलाड़ियों को नियमित अंतराल पर पानी पीने और खुद को तरोताजा रखने का अवसर देना जरूरी है. उनका कहना है कि यह कदम पूरी तरह खेल नियमों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है.

इन्फेंटिनो ने ये भी साफ किया कि हाइड्रेशन ब्रेक से फीफा को कोई अतिरिक्त आय नहीं होती. उनके अनुसार टूर्नामेंट से जुड़े व्यावसायिक समझौते पहले ही तय किए जा चुके हैं और इन छोटे ब्रेक का उनसे कोई संबंध नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी टीमों को समान परिस्थितियों में खेलने का अवसर देना ही फीफा की प्राथमिकता है.

हालांकि, आलोचकों की राय इससे अलग है. कई मीडिया और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि मैच के दौरान मिलने वाला यह अतिरिक्त समय प्रसारण कंपनियों के लिए बेहद मूल्यवान साबित होता है. आमतौर पर दर्शक मैच के बीच में टीवी स्क्रीन नहीं छोड़ते, इसलिए इस दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की पहुंच और प्रभाव काफी अधिक होता है.

30 सेकंड के विज्ञापन की कितनी कीमत?

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका में विश्व कप मैचों के दौरान विज्ञापन दरें पहले से ही बेहद ऊंची हैं. फॉक्स स्पोर्ट्स जैसे बड़े प्रसारकों पर 30 सेकंड के एक विज्ञापन की कीमत लाखों यूरो तक पहुंच जाती है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और बड़े मुकाबले होते हैं, विज्ञापन की दरों में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है. ऐसे में हाइड्रेशन ब्रेक विज्ञापनदाताओं के लिए अतिरिक्त अवसर बन सकते हैं.

कुछ यूरोपीय देशों में भी प्रसारण कंपनियां इन ब्रेक्स का उपयोग विज्ञापन दिखाने के लिए करती हैं. खासकर उन देशों में जहां स्थानीय टीम विश्व कप में शामिल नहीं होती, वहां दर्शकों को बनाए रखने के लिए मैच के दौरान मिलने वाले छोटे विराम को व्यावसायिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

फिलहाल फीफा अपने फैसले पर कायम है और उसका कहना है कि हाइड्रेशन ब्रेक केवल खेल और खिलाड़ियों के हित में लागू किए गए हैं, लेकिन जैसे-जैसे विश्व कप करीब आएगा, यह बहस और तेज हो सकती है कि ये कदम वास्तव में स्वास्थ्य के लिए है या फिर इसके पीछे व्यावसायिक लाभ भी छिपा है. फिलहाल फुटबॉल जगत की नजरें फीफा के अगले कदम और टूर्नामेंट के आयोजन पर टिकी हुई हैं.