Gangs of Poorvanchal/Land of Mafias: उत्तर प्रदेश ने देश में कई महान लोगों को जन्म दिया है. चाहे राजनेता हों, अभिनेता हों, साहित्यकार, कलाकार, संत या स्वतंत्रता सेना. यूपी की जमीन ने कई महान लोगों को जन्म दिया. इस उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ जमीन है पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी भाग. पूर्वांचल अपनी महान विरासत तथा पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले माफिया वर्ल्ड के लिए जाना जाता है. इसी उपजाऊ जमीन से 2 गैंग्स की शुरुआत 1980 के दशक में होती है. कुछ वर्षों बाद 1990 के दशक में इस दौरान बृजेश सिंह नाम का एक शख्स अपने पिता की हत्या से तिलमिलाया था और वह बदले की आग में जल रहा था. अपने पिता के हत्यारों को मारने के बाद बृजेश सिंह गाजीपुर में सक्रिया साहिब सिंह गैंग के साथ जुड़ जाता है. इसके बाद पूर्वांचल में विकास कराने के लिए सरकारी परियोजनाओं की झड़ियां इस दौरान लाई जाती हैं.

ऐसे में साहिब सिंह की ओर से सरकारी ठेकों पर कब्जा करने का काम बृजेश सिंह को दिया जाता है. बृजेश सिंह एक एक कर लगातार सभी ठेकों पर कब्जा करना शुरू करता है और बेहद कम वक्त में पूर्वांचल में बृजेश सिंह के नाम की तूती बोलने लगती है. लेकिन इस बीच एक और गैंग था जिसके रास्ते का कांटा बृजेश सिंह और साहिब सिंह गैंग बनता है. इस गैंग का नाम था मकनू सिंह गैंग. मकनू सिंह गैंग की तरफ से गाजीपुर में सरकारी ठेकों पर कब्जा करने का काम मुख्तार अंसारी को दिया गया था. गाजीपुर व मऊ की जिन सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का एकछत्र अधिकार था, उन ठेकों को अब बृजेश सिंह एक एक करके कब्जाने लगा था. लेकिन वर्चस्व इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा अब तक किसी को भी अंदाजा नहीं था. लेकिन मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह के बीच यहां से दुश्मनी की शुरुआत होती है.

कौन है मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर के युसूफपुर गांव में हुआ था, राजनीति व नाम मुख्तार को उनके परिवार से मिली थी. मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं. मुख्तार के नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे तथा कई लड़ाईयों में इनका योगदान रहा है जिस कारण इन्हें सेना के कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा चुका है. मुख्तार के पिता मऊ जिले के चर्चित कम्युनिष्ट नेता था. कहते हैं कि मुख्तार के पिता के सम्मान में उनके खिलाफ चुनाव में कोई भी खड़ा नहीं होता था. खुद मुख्तार ने अपनी पढ़ाई राजकीय सिटी इंटर कॉलेज, और पीजी कॉलेज गाजीपुर से की थी. क्रिकेट व बंदूक से निशानेबाजी के शौकीन व माहिल खिलाड़ी मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर अब छोटा पड़ने लगा था. ऐसे में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के रास्ते साल 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक चुन लिए गए. मुख्तार के दो भाई अफजाल अंसारी और शिबगतुल्ला अंसारी पहले से ही राजनीति में थे.

बता दें कि मुख्तार अंसारी पर देश के कई राज्यों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं. जेल रहते हुए भी मुख्तार अंसारी का सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलता है. जेल में रहते हुए मुख्तार के परिवार व उनके करीबी लोग चुनाव जीत जाते हैं. कहते हैं मुख्तार के वर्चस्व के कारण उनके करीबी हमेशा चुनाव जीतते हैं. मुख्तार अंसारी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी है.

विकास के नाम पर गैंगवार

दौर 1970 का था, जब भारत सरकार व राज्य सराकर द्वारा पूर्वांचल मे विकास के लिए कई सरकारी परियोजनाएं लाई जाती हैं. 90 का दशक आते आते मुख्तार और बृजेश सिंह का गैंग पूर्वांचल में सक्रिय हो जाता है. ऐसे में मुख्तार अंसारी द्वारा जमीने कब्जाने से शुरू किया गया गैंग, कब यूपी के सभी सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा यह पता ही नहीं लगा. लेकिन इन सरकारी ठेकों में हिस्सा बृजेश सिंह को भी मिलता. यही बात मुख्तार को अच्छी नहीं लगी और बृजेश सिंह और मुख्तार के बीच पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में खूनी गैंगवार की शुरुआत होती है. दरअसल 1980 के दशक में गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का मकनू सिंह के गिरोह से जमकर झगड़ा होता है. यह वारदात कई हिंसक वारदातों की एक श्रृंखला से पनपा था. लेकिन यहीं से मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह का नाम खुलकर सामने आता है.

अपराध की दुनिया में एंट्री

साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में आता है. गाजीपुर जिले में एक जमीन के सिलसिले में सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी जाती है. इस हत्या में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाए जाते हैं. यह पहली बार था जब मुख्तार अंसारी का नाम किसी संगीन अपराध के साथ जुड़ता है. हालांकि पुलिस इस मामले में कोई सबूत न जुटा सकी और मुख्तार अंसारी पर दोष साबित न हो सका. लेकिन यहां से मुख्तार अंसारी चर्चा में आते हैं और 1990 के दशक में जमीनों पर कब्जे करना, ठेकों पर कब्जे करना मुख्तार व उनके गैंग ने शुरू किया. पूरे पूर्वांचल में इसके बाद मुख्तार के नाम की तूती बोलने लगी. लेकिन मुख्तार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बृजेश भी उतनी ही तेजी से पूर्वांचल में आगे बढ़ता है जितना की खुद मुख्तार. पूर्वांचल की समझ रखने वालों की माने तो मुख्तार का अपराध की दुनिया में आना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी करियर मूव थी.

बृजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी

बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों के नाम का सिक्का पूर्वांचल में एक साथ चलता है. दोनों के गैंग थे, दोनों का कब्जा सरकारी ठेकों पर था. दोनों के बीच कई बार गैंगवार होती है. कई बार मुख्तार तो कई बार बृजेश सिंह इन गैंगवारों में मरते मरते बचते हैं. लेकिन कहानी मुख्तार अंसारी के पक्ष में तब झुक जाती है जब मुख्तार साल 1996 में बसपा की टिकट पर मऊ से चुनावा जीतक लखनऊ विधानसभा पहुंचते हैं. यहां से पूरी कहानी बदलने वाली थी. क्योंकि अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर मुख्तार अंसारी द्वारा यूपी की फोर्स को बृजेश सिंह के पीछे लगा दिया जाता है. वहीं दूसरी तरफ मुख्तार का गैंग भी बृजेश सिंह के पीछे पड़ा हुआ था. इसके बाद बृजेश सिंह के कई करीबियों को हत्या कर दी जाती है और मुख्तार का नाम फिर से सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है. भागते फिरते बृजेश सिंह को तब साथ मिलता है मुहम्मदाबाद के नामी शख्सियत विधायक कृष्णानंद राय का.

कृष्णानंद राय बनाम अंसारी परिवार

मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र पर सालों से चलते आ अंसारी बंधुओं के वर्चस्व को एक भूमिहार का लड़का चुनौती देता है. यह भूमिहार का लड़का एक दिन पूरे गाजीपुर जिले पर वर्चस्व करेगा इसका किसी को आभास नहीं था. भाजपा की टिकट पर कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में हरा देते हैं. जिस मुहम्मदाबाद सीट पर अंसारी परिवार का एकछत्र राज था अब उस सत्ता को चुनौती मिलने से अंसारी परिवार सक्ते में आ गया था. कहते हैं यह कि इस चुनौती को मुख्तार अंसारी पचा न सके और फिर वो हो गया जिसके बाद मुख्तार की फजीहत भी बढ़ गई.

बृजेश सिंह को कृष्णानंद राय का साथ

पुलिस और मुख्तार के गैंग से बचते-फिरते बृजेश सिंह की दोस्ती कृष्णानंद राय से होती है. मुख्तार अंसारी के मुताबिक कृष्णानंद राय अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर बृजेश सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने में मदद करते हैं. यही नहीं कहते हैं कि कृष्णानंद राय को चुनाव जीताने में बृजेश की भी मेहनत थी. ऐसे में कृष्णानंद राय और मुख्तार दोनों विधानसभा में थे. राय अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर बृजेश सिंह के पीछे लगाए गए पुलिस बल को नियंत्रित करते हैं और बृजेश सिंह की चिंता थोड़ी कम होती है. मुख्तार के मुताबिक बृजेश सिंह को कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त था. इस कारण पुलिस बृजेश को कुछ न कर पाई. बता दें कि कुछ ही समय में बाहुबली व नेता कृष्णानंद राय की भी पूर्वांचल में तूती बोलने लगी थी. लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को न थी.

कृष्णानंद राय हत्याकांड

मुख्तार को कृष्णानंद राय और बृजेश सिंह की जोड़ी पसंद नहीं आई. क्योंकि एक शख्स जहां उनके बाहुबल को चुनौती दे रहा था वहीं भूमिहार के लड़के कृष्णानंद राय मुख्तार की राजनीति को चुनौती दे रहे थे. गाजीपुर जिले में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर लौट रहे कृष्णानंद राय की गाड़ी उसरी चट्टी पर पहुंचती है तो कुछ बंदूकधारी हमला करते हैं. देखते ही देखते AK-47, उजी, पिस्टल, और कई अत्याधुनिक हथियारों से 400 राउंड गोलियां राय की गाड़ी पर दागी जाती हैं. इस घटना में कृष्णानंद राय (29 नवंबर 2005) समेत गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत हो जाती है. कहते हैं कि पोस्टमॉर्टम में शरीर से लगभग 67 गोलियां बरामद होती है. कुछ लोगों के मुताबिक इस घटना में मुन्ना बजरंगी यानी मुख्तार के राइट हैंड और कुछ अन्य लोगों का हाथ होता है. कहते हैं कि इस हत्या की प्लानिंग और मुखबिरी को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था. अमूमन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से यात्रा करते हैं लेकिन कुछ लेकिन हत्या वाले दिन वे अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है इस बात तक की मुखबिरी की गई थी. बता इस हत्या के बाद पूरा उत्तर प्रदेश दहल जाता है और इस हत्या का सीधा आरोप मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी पर लगता है. जेल में सजा काट रहे मुन्ना बजरंगी की हाल ही में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

चश्मदीदों की मौत

कृष्णानंद राय की उसरी चट्टी पर हत्या के बाद कई चश्मदीद सामने तो आते हैं लेकिन वक्त के साथ या तो उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है या फिर मामले वापस ले लिये जाते हैं. एक चश्मदीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्तार के खिलाफ दायर केस को वापस ले लिया था. उसका कहना था कि मुख्तार का इस हत्या में हाथ नहीं है. ऐसे में कृष्णानंद राय की हत्या का दोष कभी मुख्तार अंसारी पर साबित ही नहीं हो सका. लेकिन पूर्वांचल में दबी आवाज में आज भी लोगों का कहना है कि यूपी की राजनीति में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई. बीच सड़क पर भयानक हथियार से कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है और हत्या किसने की यह किसी को पता नहीं चल सका. क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान. यह तो सब जानते हैं कि कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी. हालांकि दोष मुख्तार अंसारी पर साबित नहीं हो सका कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को रिहा कर दिया जाता है.

वर्चस्व की फिर लड़ाई

कृष्णानंद राय की हत्या के बाद बृजेश सिंह अकेले पड़ जाते हैं. हालांकि राजनीति में वे भी प्रवेश करते हैं लेकिन मुख्तार का कद हासिल नहीं कर पाते. ऐसे में मुख्तार के काफिले पर बृजेश सिंह और उनके गैंग द्वारा एक हमला किया जाता है. लेकिन इस दौरान बृजेश सिंह को एक गोली लगती है. अगली सुबह पूर्वांचल के पूरे अखबार में मुख्तार और बृजेश सिंह से संबंधित खबरें होती हैं. कई दिनों तक इन खबरों का सिलसिला जारी रहता है. बताया गया कि गैंगवार में बृजेश सिंह की मौत हो गई. इस घटना का दोष भी मुख्तार पर लगता है. इसके बाद फिर से पूर्वांचल में एक शख्स का राज स्थापित होता है और वह है मुख्तार अंसारी. लेकिन उड़ीसा से पुलिस एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है जो अपना नाम बदलकर उड़ीसा में व्यापार कर रहा था. अगली सुबह पूर्वांचल के अखबारों में फिर एक खबर होती है जो पूर्वांचल के हर शख्स की जुबान और दिमाग पर चढ़ जाती है. क्योंकि उड़ीसा में नाम बदलकर रह रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि बृजेश सिंह था.

मऊ दंगा

साल 2005 का समय था, कृष्णानंद राय की हत्या पहले ही कर दी गई है. बृजेश सिंह की मौत की खबरों से पूरे पूर्वांचल की समाचार पत्रिकाएं पटी पड़ी हैं. ऐसे में साल 2005 में मऊ में दंगा होता है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 9 लोगों की मौत होती है लेकिन स्थानीय अखबारों के मुताबिक 14-17 लोगों की इस दंगे में मौत हुई थी. इस बारे में मऊ के मुसलमानों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया लेकिन हिंदुओं ने बताया कि पूरे दंगे में मुख्तार अंसारी का हाथ है. यह आखिरी बार था जब मुख्तार अंसारी आजाद घूमते दिखाई दिए. इस दौरान मुख्तार खुली जीप में निडर होकर घूमते दिखे थे. कहते हैं कि मुख्तार की मौजूदगी मात्र से दंगाईयों को हिम्मत मिली और उन्होंने दंगे शुरू कर दिए. राज्य की राजनीति गर्म हो चुकी थी.

गुप्त बैठक

साल 2005 में इतनी वारदातों के बाद एक तरफ जहां कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता धरने पर बैठ जाते हैं वहीं मऊ दंगों के आरोप में राज्य की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की खूब किरकिरी होती है और मुख्तार के खिलाफ एक्शन लिया जाना तय हो जाता है. कहते हैं कि मुख्तार पर कुछ एक्शन लिया जाता इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता के साथ मुख्तार एक गुप्त मीटिंग करते हैं और अगले ही दिन गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं. इसके बाद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया जाता है.

समाजवादी पार्टी में फूट

मुख्तार अंसारी वही शख्स हैं जिनके कारण आज समाजवादी पार्टी टूट चुकी है. क्योंकि शिवपाल सिंह यादव मुख्तार अंसारी को सपा में लाना चाहते थे लेकिन अखिलेश यादव इसके खिलाफ थे. फिर क्या था समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ और शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी को त्यागना पड़ा. वहीं मायावती सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि अंसारी बंधुओं पर दोष साबित नहीं हो सका है और दोनों को दोषी बताया जाता है. हम यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी में रखने के लिए मुलायम सिंह यादव, मायावती और शिवपाल सिंह यादव जेसे दिग्गज नेता भी कतार में होते हैं.

मसीहा या बाहुबली

पूर्वांचल में हर माफिया के दो रूप देखने को मिलते हैं. कुछ लोगों के मुख्तार मसीहा था वहीं कुछ लोगों के एक लिए अपराधी से ज्यादा और कुछ नहीं. जानकारी के मुताबिक मुख्तार द्वारा लोगों की पढ़ाई, इलाज, अस्पाताल, शादी-ब्याह इत्यादि के लिए पैसे दिए बिना शर्त के पैसे दिए जाते हैं. वहीं मुख्तार द्वारा कॉलेजों, स्कूलों और स्पोर्ट्स स्टेडियमों, अस्पतालों पर खूब पैसे खर्च किए जाते हैं. मुख्तार को अपराधी, बाहुबली व माफिया डॉन मानने वालों की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन मसीहा मानने वालों की भी संख्या कोई कम नहीं है.

वर्तमान परिस्थिति

बता दें कि पंजाब हाईकोर्ट में कई महीनों तक चली बहसे के बाद अब मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है. इससे पहले मुख्तार अंसारी खुद की जानपर खतरा बता चुके हैं. वहीं बृजेश सिंह भी जेल में बंद हैं. लेकिन दोनों ही बाहुबलियों का अब भी यूपी के सरकारी ठेकों, शराब, कोयले, स्क्रैप, रेत, इत्यादि पर कब्जा है. कहते हैं कि सीधे तौर पर ये ठेके मुख्तार और बृजेश द्वारा नहीं चलाए जाते हैं. ये ठेके इनके करीबियों को ही मिलते हैं क्योंकि यूपी और पूरे पूर्वांचल में अब भी इनके नाम का सिक्का चलता है और सभी सरकारी ठेके व अपराध आज भी इनके दिशानिर्देशों पर ही घटित होते हैं. हाल ही में मऊ के अजीत सिंह की हत्या लखनऊ में कर दी गई थी. बता दें कि अजीत सिंह मुख्तार अंसारी के कारीबी माने जाते हैं.