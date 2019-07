Google Doodle on Apollo 11 Space Mission: चांद पर इंसान के पहुंचने के आज यानी शुक्रवार को 50 साल पूरे हो गए हैं. इस ऐतिहासिक अवसर की यादें संजोने के लिए Google ने डूडल बनाया है. यह दिन मानव इतिहास की इस अद्भुत, ऐतिहासिक और विज्ञान की नायाब सफलता को सेलिब्रेट करने का दिन है. आपने यूट्यूब या अन्य ऑनलाइन माध्यम पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के चंद्र-अभियान को देखा भी होगा. लेकिन गूगल ने जिस तरह से अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन (Google Doodle on Apollo 11 Space Mission) को वीडियो के रूप में पेश किया है, वह अनोखा है. वैसे नासा ने भी आज के दिन याद रखने के लिए इस अभियान का वीडियो शेयर किया है.

आज की पीढ़ी, जिसने चंद्रमा पर पहली बार इंसानी कदम पड़ने के बारे में किताबों या ई-बुक में पढ़ा-देखा या सुना होगा, उसके लिए भी गूगल का डूडल खास है. गूगल के इस डूडल में आप अपोलो-11 मिशन के तीसरे यात्री माइकल कॉलिंस (Michael Collins की आवाज में धरती से चांद तक जाने के सफर के बारे में सुन सकेंगे. कॉलिंस उस अपोलो-11 मिशन के विमान चालक थे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग (Neil Armstrong) और एडविन एल्ड्रिन (Edwin Aldrin) के चंद्रमा पर उतरने के दौरान स्पेसक्राफ्ट उड़ा रहे थे. कॉलिंस की आवाज में मानव इतिहास के इस अद्भुत और अकल्पनीय संस्मरण को सुनना, अपने आप में रोमांचित कर देने वाला अनुभव है.

Fifty years ago, humans took their first steps on the Moon and the world watched as we made history.

On July 19 at 1 p.m. ET, you can watch us salute our #Apollo50th heroes and look forward to our next giant leap for future missions to the Moon and Mars: https://t.co/ICdost7DT0 pic.twitter.com/TlHoPp2nFf

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) July 17, 2019