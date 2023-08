Hindi Special Hindi

Honey Trap Honey Adulteration A Safe Business For Top Companies

हनी Trap: लैब टेस्ट में बड़े ब्रांड का शहद फेल, इस मीठे जहर में आप भी फंसे तो जान का खतरा है, देखें DNA Analysis

देश में शुद्ध शहद के नाम पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियां, जो सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा बिक्री का दावा करती हैं, उनके शहद में भी मिलावट की पड़ताल.

हनी Trap: जी नहीं ये वो हनीट्रैप (Honeytrap) नहीं है, जिसमें किसी खूबसूरत महिला के जरिए पुरुषों को फंसाया जाता है. यह हनी Trap है, जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है, यह वह हनी ट्रैप है जो आपको कैंसर और ट्यूमर जैसी घातक बीमारियां देने के साथ ही आपके DNA को भी बदल सकता है. इतना डर काफी है तो अब इस हनी Trap के बारे में अच्छे से जान लीजिए… क्योंकि बात आपकी और आपके परिवार की सेहत की है.

हनी यानी शहद हम सभी का फेवरिट होता है. क्योंकि इसे चीनी का सुरक्षित विकल्प और हेल्थ का खजाना माना जाता है. लेकिन हेल्थ का यही खजाना आपकी सेहत की तिजोरी में सेंध लगा रहा है. बाजार में कई बड़े-बड़े ब्रांड मौजूद हैं, जो दावा करते हैं कि उनका शहद सबसे ज्यादा शुद्ध है. वह Zero मिलावट का दावा करते हैं. तमाम टेस्ट में अपने को पास बताने वाले यह ब्रांड असली टेस्ट में फेल हो जाते हैं. शहद का एक बड़ा ब्रांड डाबर भी है. डाबर हनी पर लोगों का भरोसा है और कंपनी शुद्धता के तमाम दावे करती है, लेकिन क्या यह ब्रांड भी Zee News के टेस्ट में पास हो पाएगा? आगे दखेंगे.

Zee News ने क्यों की हनी Trap की पड़ताल

डाबर हनी सहित तमाम बड़ी कंपनियां अपने शहद के सबसे शुद्ध होने का दावा करती रहती हैं. लेकिन इसके बावजूद शहद को लेकर कई शिकायतें सुनने को मिलती हैं. लोग अपने इस्तेमाल के लिए लेने वाले एक-आध किलो हनी का लैब टेस्ट नहीं करवा सकते और कंपनियां इसी सा लाभ उठाती हैं. ऐसी ही कुछ शिकायतें Zee News को भी मिलीं. इसके बाद Zee News ने इस हनी Trap की जांच करने का बीड़ा उठा.

ऐसे शुरू हुई जांच

शहद के बारे में शिकायतें मिलने के बाद Zee News ने सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद डाबर हनी और एक अन्य ब्रांड के दो सैंपल खुले बाजार से लिए. इसके बाद अब बारी थी इन सैंपल की लैब में जांच करवाने की. लैब को शहद के ब्रांड के बारे में जानकारी न मिले, इसके लिए दोनों ही ब्रांड के शहद को उनके डिब्बों से निकालकर दूसरे डिब्बों में डाला गया. देश में शहद की टेस्टिंग करने वाले मान्यता प्राप्त लैब्स की भारी कमी है. ज्यादातर प्राइवेट लैब ने भी सैंपल टेस्ट करने से साफ मना कर दिया.

आखिर एक लैब टेस्ट को तैयार हुई, लेकिन…

काफी कोशिशों के बावजूद आखिरकार दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक लैब Fare Labs ने हमारे सैंपल को टेस्ट करने की हामी भर दी. लैब को सैंपल दे दिए गए. अब Zee News की टीम बड़ी ही बेसब्री से लैब टेस्ट का रिजल्ट आने का इंतजार करने लगी. उम्मीद थी कि जल्द ही टेस्ट का परिणाम सामने होगा… लेकिन हुआ कुछ और ही. Fare Labs ने शहद टेस्ट की रिपोर्ट तो नहीं भेजी, बल्कि एक ई-मेल भेजा. इस ईमेल में बताया गया कि शहद की टेस्टिंग करने वाली मशीन कका एक पार्ट टूट गया है. इस पार्ट को इम्पोर्ट कराने में समय लगने की बात कहकर लैब ने टेस्ट करने से मना कर दिया.

सबसे विश्वसनीय टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट

Zee News की टीम ऐसे ही हार नहीं मान सकती थी. अब हमने शहद के इन सैंपल्स के साथ रुख किया गुजरात के आणंद स्थित National Dairy Development Board की लैब Centre for Analysis and Learning in Livestock and Food सेंटर का. बता दें कि यह देश की सबसे विश्वसनीय टेस्टिंग लैब है. इस लैब में Zee News द्वारा लाए गए शहद के सैंपल्स की जांच उन सबी 40 मानकों पर की गई, जो भारत में शहद बेचने के लिए जरूरी हैं. उधर जांच चल रही थी और इधर Zee News स्टाफ के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि…

क्या शहद के बाजार में मार्केट लीडर, बिक्री में भी नंबर 1, डाबर हनी शुद्धता के मानकों पर खरता उतरेगा?

हालांकि, उत्तर के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. लैब टेस्ट के नतीजे सामने आ चुके थे. नतीजे यह थे कि हमने दो शहद ब्रांड के जो तीन सैंपल भेजे थे, वह तीनों ही एक खास पैरामीटर पर फेल हो गए. दोनों ही कंपनियों के शहद में एक विशेष कंपाउंड की मात्रा तय सीमा से दोगुने से भी ज्यादा पाई गई. अब प्रश्न ये था कि ये कंपाउंड क्या है और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है?

हनी में क्या कंपाउंड मिला और कितना

हमने लैब को जो तीन सैंपल दिए थे, उनमें Hydroxy-methyl-furfural यानी HMF की मात्रा काफी अधिक पाई गई. डाबर के दो सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा गया था. उनमें से एक में HMF की मात्रा 176.57 मिलीग्राम पाई गई. जबकि दूसरे में यह 97.350 मिलीग्राम. अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि तय मानकों के अनुसार HMF की मात्रा कितनी हो सकती है. भारत में तय मानकों के अनुसार HMF की अधिकतम मात्रा 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक अन्य ब्रांड का सैंपल जो हमने टेस्ट के लिए दिया था, उसमें भी HMF की मात्रा 135.16 मिलीग्राम मिली. जाहिर है तीन ही सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और उनके दावे भी झूठे साबित हुए.

तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये HMF है क्या?

ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है कि आखिर HMF होता क्या है? यह सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है? तो इन प्रश्नों का जवाब ये है कि HMF एक Organic Compound है, जो कुछ मात्रा में मीठी चीजों में पाया जाता है. शुद्ध और ताजा शहद में HMF की मात्रा 15 मिलीग्राम, प्रति एक किलो तक होती है. शहद ही नहीं HMF ब्रेड्स और ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स और डेयरी उत्पादों में भी पाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार शहद में HMF की मात्रा 40 मिलीग्राम प्रति 1 किलो या उससे कम होनी चाहिए. भारत जैसे गर्म इलाकों में यह 80 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए.

लेकिन हमने जिन सबसे बड़े ब्रांड्स के सबसे शुद्ध शहद की जांच करवाई उनमें HMF की मात्रा इससे बहुत अधिक पायी गई. टेस्ट रिपोर्ट में इसके बारे में साफ-साफ लिखा है. अगर डाबर जैसी कंपनी के सबसे शुद्ध शहद के दावे पर भरोसा भी कर लें, तो फिर उनके शहद में HMF की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों? उम्मीद है कंपनी इसके बारे में कोई उचित जवाब जल्द ही देगी. लेकिन हम आपको कुछ वजहें बता सकते हैं.

HMF ज्यादा क्यों होता है?

अमेरिका की National Centre for Bio-Technology Information के मुताबिक, शहद में HMF की मात्रा ज्यादा होने की कुछ खास वजहें हो सकती हैं. उनमें से कुछ हम आपको यहां बता रहे हैं…

शहद बहुत पुराना हो

शहद को Processing के दौरान उसे ज्यादा गर्म किया गया हो

के दौरान उसे ज्यादा गर्म किया गया हो शहद में Moisture यानी नमी ज्यादा हो

यानी नमी ज्यादा हो शहद तो सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो

शहद में चीनी जैसे Sugar Syrup की मिलावट की गई हो

की मिलावट की गई हो शहद को Metal Container (स्टील आदि के बर्तन) में रख दिया गया हो

HMF से कैंसर भी हो सकता है – Expert

सबसे शुद्ध शहद का दावा करने वाले हनी ब्रांड पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता. सबसे ज्यादा लोग जिस पर भरोसा करते हैं, वह ब्रांड भी शुद्ध नहीं है. स्पष्ट है कि चमक-तमक वाली पैकेजिंग के साथ किए गए दावे सही साबित नहीं हो रहे. बल्कि इस तरह का शहद आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है. शहद में HMF की मात्रा ज्यादा होने से यह कैंसर का कारण भी बन सकता है. कई रिसर्च में पता चला है कि…

इंसान, रोजाना 30 से 150 मिलीग्राम HMF ही पचा सकते हैं

रोजाना HMF की इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करने से कैंसर हो सकता है

हो सकता है आंतों, लिवर और किडनी को HMF बहुत नुकसान पहुंचा सकता है

HMF, Neo-Plasticity पैदा कर सकता है, यानी ये शरीर के Healthy Cells को Tumor वाले Cells में बदल सकता है

पैदा कर सकता है, यानी ये शरीर के को वाले Cells में बदल सकता है HMF की ज्यादा मात्रा, Gene Mutation कर सकती है, यानी आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है.

कर सकती है, यानी आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है. लगातार HMF का जरूरत से ज्यादा सेवन इंसान के DNA को भी नुकसान पहुंचा सकता है

CSE का बड़ा दावा

दिसंबर 2020 में NGO, Centre for Science and Environment यानी CSE ने भारत में बिकने वाले ब्रांडेड शहद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था. CSE ने दावा किया था कि डाबर सहित भारत में 13 प्रमुख Brands द्वारा बेचे जाने वाले शहद में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई. उस समय CSE के शोधकर्ताओं ने शुद्धता की जांच के लिए, उन 13 Brands को चुना था, जो भारत में Processed शहद बेचते हैं. इस स्टडी में पाया गया था कि 77 फीसद सैंपल्स में शुगर सिरप की मिलावट थी. CSE की स्टडी में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के शहद के सैंपल्स, टेस्ट में फेल रहे.

एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब इन Brands के Samples का टेस्ट देश की लैब्स में किया गया तो लगभग सभी Samples, शुद्धता के टेस्ट पास हो गए थे. लेकिन जब इन्हीं सैंपल्स को CSE ने जर्मनी भेजा और वहां की Bruker Biospin लैब में Advance Test करवाया तो Branded शहर में मिलावट की पोल खुल गई. भारत में शहद के सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाली लैब्स की विश्वसनीयता तभी से संदेह के घेरे में है. जो शहद में मिलावट को पकड़ ही नहीं पा रही हैं.

कंपनियों का मिलावट से इनकार

जब CSE ने शहद में मिलावट का खुलासा किया था. तब भी डाबर ने ये मानने से इंकार कर दिया था कि उसके शहद में किसी तरह की कोई मिलावट है. अब तीन साल बाद Zee News ने डाबर के शहद में मिलावट का खुलासा किया है तो अब देखते हैं कि इस बार डाबर क्या जवाब देती है. लेकिन इससे एक बात तो साबित होती ही है कि बाजार में मिलने वाले शहद को लेकर चाहे कोई कंपनी जितने मर्जी दावे करे. उनके शुद्ध होने की ना तो कोई Guarantee है और ना कोई Warranty.

